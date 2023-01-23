МНЕНИЕ | Евгений Криштафович: дипломатические отношения с путинской РФ надо разорвать, консульские отношения возможны, если возобновят выход из гражданства

В целом я могу понять логику эстонского МИД, который тянул с высылкой из Таллинна посла Липатова, пока аналогичные шаги не предприняли более крупные страны, чтобы не выглядеть на международной арене слишком задиристо. В этом отношении, сокращение персонала посольства РФ в Таллинне строго до числа дипломатических сотрудников нашего посольства в Москве – было умным и дальновидным шагом. Эстония в соответствии с Женевской конвенцией довела число дипломатов до паритета, а вся ответственность за понижение статуса дипломатических отношений и отзыва

послов лежит в глазах партнёров теперь на России.



Хотя я совершенно не скрываю, что моим желанием с самого начала войны России против Украины был немедленный разрыв дипломатических отношений с путинским режимом, потому что каждая минута, когда эстонский посол находится в Москве – это маленький, но всё же позор. И послу государства-спонсора терроризма, разумеется, тоже нечего делать на эстонской земле.



Единственным сколько-нибудь разумным оправданием, почему здание посольства на Пикк ещё не освобождено и не передано, например, под центр для размещения украинских беженцев, было наличие здесь большого числа российских граждан, нуждающихся в консульском обслуживании. Главная и важнейшая услуга, в которой они нуждаются – скорейший отказ от

гражданства РФ.



Паспорт с двухглавой птицей стал в Европейском Союзе абсолютно токсичным для всех его обладателей. С ним могут не пустить на рейс, не разрешить транзит, отказать в обслуживании, закрыть банковский счёт, разорвать договор аренды. Страна-спонсор терроризма – это не пустой звук, а чёткий юридический статус, имеющий широкие и долговременные последствия.



К тому же, для многих людей просто по моральным соображениям неприемлемо иметь одинаковый паспорт с Кадыровым, Пригожиным и Путиным. Отсюда повальный тренд на отказ от российского гражданства.



Но Мордор этих людей не отпускает, сделав процедуру сначала максимально бюрократичной, а потом и вовсе прекратив принимать заявления об отказе от российского гражданства. В этой ситуации России нужно предъявить ультиматум: либо их консульство немедленно возобновляет принятие и

рассмотрение заявлений об отказе от гражданства, либо пускай пакуют вещи и освобождают комнаты!



Дипломатических отношений с Россией нет, и возобновятся они только после войны и освобождения всей территории Украины, если Россия продолжит существование, как единое государство. А до той поры здесь должно быть только окошко для подачи заявлений о разрыве всех отношений. Если

заявления не принимаются, то и это окошко должно быть закрыто!