Евгений Криштафович: Эстония должна разорвать дипломатические отношения с РФ

- По-моему, вариантов осталось два: или переворот в России, свержение власти обезумевшего диктатора, немедленный арест его правительства, силовиков и военных пропагандистов, либо третья мировая с перспективой ядерной катастрофы, — пишет политик.

- Первый вариант предпочтительнее, потому что в этом случае весь мир будет гордиться новой Россией, во втором случае… блокировкой SWIFT-а дело для россиян и вообще всех русских — не закончится. Эстония должна разорвать дипломатические отношения с РФ… Здание посольства на Пикк освободить для дипломатов, которых назначит новая легитимная российская власть, — подытожил он.

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