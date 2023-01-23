Уровень государственного долга Эстонии остается по-прежнему самым низким в Европе

В конце третьего квартала 2022 года Эстония по-прежнему оставалась страной с наименьшим государственным долгом в Европейском союзе, ее госдолг составил 15,8% от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в Евросоюзе он достиг в среднем 85,2%. Об этом пишет rus.err.ee.