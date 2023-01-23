Уровень государственного долга Эстонии остается по-прежнему самым низким в Европе(1)
В конце третьего квартала 2022 года Эстония по-прежнему оставалась страной с наименьшим государственным долгом в Европейском союзе, ее госдолг составил 15,8% от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в Евросоюзе он достиг в среднем 85,2%. Об этом пишет rus.err.ee.
Согласно данным европейского статистического ведомства Eurostat, по сравнению со вторым кварталом долговая нагрузка Эстонии по отношению к ВВП уменьшилась на 0,9 процентных пункта.
За Эстонией следуют Болгария с 23,1% и Люксембург с 24,6%.
Средний показатель по еврозоне в третьем квартале составил 93%, снизившись на 1,2 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом.
Самое высокое отношение государственного долга к ВВП в третьем квартале по-прежнему было в Греции, где оно составляло 178,2%, в Италии - 147,3% и в Португалии - 120,1%.