Новости Эстонии
23.01.2023, 17:34

Уровень государственного долга Эстонии остается по-прежнему самым низким в Европе

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ФОТО: SWNS

В конце третьего квартала 2022 года Эстония по-прежнему оставалась страной с наименьшим государственным долгом в Европейском союзе, ее госдолг составил 15,8% от валового внутреннего продукта (ВВП), в то время как в Евросоюзе он достиг в среднем 85,2%. Об этом пишет rus.err.ee.

Согласно данным европейского статистического ведомства Eurostat, по сравнению со вторым кварталом долговая нагрузка Эстонии по отношению к ВВП уменьшилась на 0,9 процентных пункта.

За Эстонией следуют Болгария с 23,1% и Люксембург с 24,6%.

Средний показатель по еврозоне в третьем квартале составил 93%, снизившись на 1,2 процентных пункта по сравнению со вторым кварталом.

Самое высокое отношение государственного долга к ВВП в третьем квартале по-прежнему было в Греции, где оно составляло 178,2%, в Италии - 147,3% и в Португалии - 120,1%.

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