Maxima Eesti издает шестую по счету развивающую книгу для детей

„Я и сама получила много свежей информации, когда начала искать: что представить детям, куда отправиться в Эстонии, – рассказала автор книги Эпп Петроне. – Узнала несколько новых направлений для своей семьи“.

Детская книга, уже шестая в своем роде издаваемая Maxima Eesti, знакомит наших детей с походными тропами Эстонии, лесами, реками и горами, куда можно отправиться в приключения с семьей в разные времена года. Разумеется, к книге прилагаются и наклейки, коллекционирование которых всегда пользовалось огромной популярностью у детей. И книга, и наклейки демонстрируют чарующую красоту нашей страны с помощью фотографий, сделанными известным фотографом-натуралистом Ремо Сависааром.

„Вот уже шесть лет Maxima является единственной торговой сетью в Эстонии, которая в сотрудничестве с местным издательством выпускает детскую книгу с историями, рассказывающими об Эстонии. Впервые это было сделано в 2018 году по случаю 100-летия Эстонской Республики. Поскольку книга оказалась очень популярной, было решено продолжить издательскую деятельность. Три года подряд детская книга, выпускаемая по заказу Maxima, становится самой продаваемой книгой среди членов Союза издателей Эстонии. Мы издадим книгу на эстонском и русском языках“, – сказала руководитель отдела продаж Maxima Eesti Марге Кикас.

На презентации книги автор Эпп Петроне встретится с детьми и расскажет о рождении книги. На презентации также можно будет получить автограф для своей копии книги, дети смогут порадовать себя рисунками на лицах и будут разыграны книги и наклейки.

Maxima будет представлять детскую книгу с 24 по 27 января в различных магазинах Maxima.

Презентации книг состоятся:

24.01 ТАРТУ Maxima (Туру, 14), в 16:00-18:30

25.01 ПЯРНУ Maxima (Рийа мнт, 131) в 16:00-18:30

26.01 ТАЛЛИНН Maxima (Эхитаяте, 148) в 16:00-18:30

27.01 ТАЛЛИНН Maxima (Линнамяэ теэ, 57) в 16:00-18:30