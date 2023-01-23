Айвар Сыэрд отсудил пенсионный стаж. Суд призывает и других требовать справедливости

В статье, опубликованной на прошлой неделе в газете Eesti Päevaleht и на портале RusDelfi, рассказывалось о том, как государство списывает у заслуженных чиновников годы трудового стажа, из-за чего уменьшается надбавка к пенсии, положенная за публичную службу.