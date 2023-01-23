Новости Эстонии
23.01.2023, 17:50

Айвар Сыэрд отсудил пенсионный стаж. Суд призывает и других требовать справедливости

 
Айвар Сыэрд доволен решением суда, но отмечает, что тяжба с государством требует и времени и сил.
Айвар Сыэрд доволен решением суда, но отмечает, что тяжба с государством требует и времени и сил.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Таллиннский административный суд призывает людей не пасовать перед Департаментом социального страхования и в случае необходимости обращаться в суд. Как пишет издание Eesti Päevaleht, не стоит бояться больших судебных расходов.

В статье, опубликованной на прошлой неделе в газете Eesti Päevaleht и на портале RusDelfi, рассказывалось о том, как государство списывает у заслуженных чиновников годы трудового стажа, из-за чего уменьшается надбавка к пенсии, положенная за публичную службу.

Депутат Рийгикогу Айвар Сыэрд оказался одним из тех, кого лишили трудового стажа в публичном секторе в период с 1993 по 1996 годы, когда он, возглавлял в Министерстве финансов отдел налоговой политики и готовил законы налоговой реформы.

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