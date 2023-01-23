В Ласнамяэ в туалете торгового центра украли дамскую сумочку

В пятницу, 20 января, в полицию поступило сообщение о том, что из туалета, расположенного в торговом центре на Суур-Сыямяэ в Ласнамяэ, украли женскую сумочку с личными вещами. Ущерб, как сообщает Пыхьяская префектура, составил 2450 евро.

За последние дни в зоне ответственности Пыхьяской префектуры была зарегистрирована еще одна кража: 20 января из расположенного на Нарвском шоссе в центре Таллинна офиса украли ноутбук. Ущерб составил 1500 евро.

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