Рейнсалу: посол России должен покинуть Эстонию

МИД России объявил сегодня, что в качестве контрмеры понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах, а посол Эстонии в России Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля. Что означает этот шаг России в более широком смысле?

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что это не признание персоной нон грата, а ответ на принцип установления паритета с Эстонией. „От этого мы точно не отступим, а это значит, что наш посол покинет Россию до 7 февраля. Разумеется, одновременно с этим должен покинуть Эстонию и российский посол. Это означает, что уровень наших дипломатических отношений остается на уровне поверенных“, - сказал Рейнсалу.