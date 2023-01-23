23.01.2023, 14:45
Рейнсалу: посол России должен покинуть Эстонию(2)
Мы не откажемся от принципа паритета, несмотря на ответные меры России
ФОТО: | Delfi Meedia
Посол России в Эстонии, как и посол Эстонии в России, должен покинуть службу до 7 февраля. Дипломатические отношения между двумя странами остаются на уровне поверенных, пишет Eesti Päevaleht.
МИД России объявил сегодня, что в качестве контрмеры понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах, а посол Эстонии в России Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля. Что означает этот шаг России в более широком смысле?