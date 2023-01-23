Новости Эстонии
23.01.2023, 14:45

Рейнсалу: посол России должен покинуть Эстонию

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Мы не откажемся от принципа паритета, несмотря на ответные меры России
По словам Рейнсалу, решение Эстонии о том, что Россия должна сократить количество сотрудников своего посольства в Эстонии, было полностью оправданным и единственно правильным.
По словам Рейнсалу, решение Эстонии о том, что Россия должна сократить количество сотрудников своего посольства в Эстонии, было полностью оправданным и единственно правильным.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Посол России в Эстонии, как и посол Эстонии в России, должен покинуть службу до 7 февраля. Дипломатические отношения между двумя странами остаются на уровне поверенных, пишет Eesti Päevaleht.

МИД России объявил сегодня, что в качестве контрмеры понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах, а посол Эстонии в России Маргус Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля. Что означает этот шаг России в более широком смысле?

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что это не признание персоной нон грата, а ответ на принцип установления паритета с Эстонией. „От этого мы точно не отступим, а это значит, что наш посол покинет Россию до 7 февраля. Разумеется, одновременно с этим должен покинуть Эстонию и российский посол. Это означает, что уровень наших дипломатических отношений остается на уровне поверенных“, - сказал Рейнсалу.

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