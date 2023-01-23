Полиция накажет действующих без лицензии поставщиков услуги коммерческих товариществ

Начальник службы по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт заявил, что возбудить производство необходимо в отношении тех поставщиков услуги, которые сознательно и регулярно игнорировали наложенные на них обязанности и не подали ходатайство о получении необходимой лицензии на деятельность. Эта сфера находится под усиленным надзором не без причины.

„Предприниматели обязаны убедиться, что предлагаемые ими услуги не используют, например, для отмывания денег. Согласно внутригосударственной оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма Эстонии, предложение услуги коммерческого товарищества является одной из услуг, при скрытом или необдуманном оказании которой существует риск отмывания денег. Согласно закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, предприниматель обязан для предоставления услуги коммерческого товарищества получить лицензию на деятельность, что обеспечит большую прозрачность услуги как для государства, так и для потенциального клиента“, – сказал Кельт.

Бюро данных об отмывании денег на основании данных коммерческого регистра сделало вывод, что фактически услугу коммерческих товариществ предлагает пара сотен действующих в Эстонии предприятий, из которых у 60% есть лицензия на деятельность. В общей сложности в конце 2022 года в Эстонии более 300 лицензий на деятельность для предоставления услуги коммерческих товариществ были действительны.

„По состоянию на сегодняшний день полиция ведет около десятка производств по делам о проступках в отношении поставщиков услуги коммерческих товариществ по статье 372 Пенитенциарного кодекса, которые касаются как запрещенной, так и хозяйственной деятельности без лицензии, в соответствии с которой к физическому лицу может быть применён штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест, а к юридическому лицу – денежный штраф в размере до 32 000 евро“, – заявил Кельт.