Урмас Паэт о высылке эстонского посла: у нас похожая ситуация с Беларусью

Депутат Европарламента Урмас Паэт (Партия реформ) заявил, что высылка посла Эстонии и одновременно вызов собственного посла домой представляет собой серьезный шаг со стороны России. „Это показывает, что отношения между двумя странами находятся в очень плохом состоянии. Такое происходило в мировой дипломатической практике и ранее, но это серьезный маркер скверных отношений“, - сказал Паэт. Он заявил, что решение России о высылке эстонского посла не стало неожиданностью, учитывая, что Эстония просила сократить штат посольства России. Паэт добавил, что это не означает закрытие посольства, они продолжат работу небольшой командой. „У нас аналогичная ситуация с Беларусью“, — привел он пример.