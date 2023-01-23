На нарвской границе вернули в Россию более 20 иностранных граждан

В минувшие выходные пограничники на погранпункте Нарва-1 не пустили в Эстонию тринадцать граждан РФ, пять граждан Молдовы, трех граждан Украины и двух граждан Израиля. Наиболее распространенными причинами отказа во въезде было то, что у людей отсутствовали необходимые для въезда документы, они давали неясные пояснения относительно цели поездки или в ходе опроса было установлено, что данное лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.