Дождутся ли тяжелобольные лечения? Прогрессивные лекарства попадают к эстонским пациентам позже, чем в других европейских странах

Глава Союза фармацевтич ес ких производителей Эстонии Рихо Тапфер резюмирует суть трудностей следующим образом: „Самая острая проблема заключается в том, что ежегодно в Европе разрешается продавать несколько десятков новых лекарств, но они не доходят до эстонских пациент ов“.

Это означает, что когда новые лекарства получают разрешение на продажу и выходят на рынок, нам приходится ждать дольше, чем в среднем по Европе, чтобы они попали в список льготных, покрывающихся медицинским страхованием. Согласно исследованию Европейской федерации фармацевтических предприятий и ассоциаций (EFPIA), в то время как в Германии 92% имеющихся на рынке лекарств входят в список скидок, в Эстонии таких только 26%.