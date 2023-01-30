Новости Эстонии
30.01.2023, 07:01

Дождутся ли тяжелобольные лечения? Прогрессивные лекарства попадают к эстонским пациентам позже, чем в других европейских странах

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Жители Эстонии находятся по сравнению с остальной Европой на положении бедного родственника - мы в конце списка доступности лекарственных новинок, пишет Eesti Päevaleht.

Глава Союза фармацевтических производителей Эстонии Рихо Тапфер резюмирует суть трудностей следующим образом: „Самая острая проблема заключается в том, что ежегодно в Европе разрешается продавать несколько десятков новых лекарств, но они не доходят до эстонских пациентов“.

Это означает, что когда новые лекарства получают разрешение на продажу и выходят на рынок, нам приходится ждать дольше, чем в среднем по Европе, чтобы они попали в список льготных, покрывающихся медицинским страхованием. Согласно исследованию Европейской федерации фармацевтических предприятий и ассоциаций (EFPIA), в то время как в Германии 92% имеющихся на рынке лекарств входят в список скидок, в Эстонии таких только 26%.

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