24.01.2023, 08:40
ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ | С февраля операторы связи будут обязаны делать клиентам хорошие предложения
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В феврале вступит в силу поправка к Закону об электронной связи, согласно которой поставщики раз в год будут делать всем клиентам со срочными договорами предложения, исходя из статистики использования ими услуги, пишет Ärileht.
По словам руководителя по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, изменения в законе, которые вступят в силу 1 февраля, связаны с принятием европейской директивы о средствах связи. Ее основная цель – идти в ногу с технологическим развитием и расширять права потребителей. „Для клиентов самое хорошее и выгодное изменение в законе заключается в том, что предоставляющая услугу связи компания обязана анализировать ситуацию и предлагать им лучшее решение не реже одного раза в календарный год“, — пояснила представитель Tele2.