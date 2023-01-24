ВАЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ | С февраля операторы связи будут обязаны делать клиентам хорошие предложения

По словам руководителя по маркетингу Tele2 Инес Эстрин, изменения в законе, которые вступят в силу 1 февраля, связаны с принятием европейской директивы о средствах связи. Ее основная цель – идти в ногу с технологическим развитием и расширять права потребителей. „Для клиентов самое хорошее и выгодное изменение в законе заключается в том, что предоставляющая услугу связи компания обязана анализировать ситуацию и предлагать им лучшее решение не реже одного раза в календарный год“, — пояснила представитель Tele2.