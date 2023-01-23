Руководитель магазинов A1000: иностранные сети используют эстонских клиентов как бесплатную рабочую силу

По словам Тармо Лауринга, с точки зрения расходов на рабочую силу, кассы самообслуживания, обходятся магазинам дешевле, но большинство покупателей всё же предпочитает человеческий контакт и быстрое обслуживание, т. е. выбирает, по возможности, обычные кассы. „С кассами самообслуживания постоянно возникают какие-то проблемы — то не считывается штрих-код, то приходится вызывать дежурного, чтобы подтвердить свой возраст, кроме того, смущают выборочные проверки для поимки воров“, — пояснил Лауринг.

„Мы сознательно не переходим на кассы самообслуживания. В Эстонии от массового перехода на кассы самообслуживания отказались именно местные сети продовольственных магазинов низких цен, такие как Grossi Toidukaubad, A1000 Market и Meie Toidukaubad, вовсе не потому, что мы не умеем считать, а потому, что клиенты предпочитают видеть человека на кассе, к тому же, таким образом мы сохраняем рабочие места для местного населения, — сказал Лауринг. – Это особенно важно именно сейчас, когда безработица набирает обороты, и, как сказал несколько дней назад руководитель Кассы по безработице господин Паавел, весной количество безработных в стране увеличится ещё на 30 000“.

„В других странах вы нигде не встретите столько касс самообслуживания, потому что там клиент не позволит заставить себя работать бесплатно. В Эстонии же это – широко распространённая практика, зачастую в большом магазине клиентов может обслуживать только один кассир, а иногда и его нет, в результате покупатель должен либо принять ситуацию и воспользоваться кассой самообслуживания, либо остаться без покупки“, — сказал Лауринг.

По словам Тармо Лауринга, это парадокс – хотя магазин экономит деньги за счёт сокращения расходов на персонал, уровень цен в сетях, широко использующих кассы самообслуживания, значительно выше, чем в дисконтных магазинах. „При этом в кассы самообслуживания инвестируются миллионы, которые потом оплачиваются бесплатным трудом покупателей, и реальный уровень цен в сети не снижается“, — добавил Лауринг.

„Если покупатель выполняет за кассира всю работу, и магазин на этом экономит, было бы справедливо платить покупателю соответствующую зарплату, например, в виде десятипроцентной скидки. Иначе при входе в магазин можно было бы поставить швабру, чтобы клиент заодно и пол за собой протёр“, — сказал Лауринг.