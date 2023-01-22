22.01.2023, 16:20
Электричество на бирже в понедельник подорожает до 17 центов за киловатт(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в понедельник, 23 января, составит 17,34 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.
По сравнению с воскресеньем тариф увеличится на 5,19 цента за киловатт-час или более чем на 40%, свидетельствуют данные Nord Pool.
В Латвии электричество будет стоить как в Эстонии, в Литве - 18,86 цента, а в Финляндии - немногим более 8,14 цента за киловатт-час.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.