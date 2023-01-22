Электричество на бирже в понедельник подорожает до 17 центов за киловатт

По сравнению с воскресеньем тариф увеличится на 5,19 цента за киловатт-час или более чем на 40%, свидетельствуют данные Nord Pool.

В Латвии электричество будет стоить как в Эстонии, в Литве - 18,86 цента, а в Финляндии - немногим более 8,14 цента за киловатт-час.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.