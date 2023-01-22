Спасательный департамент: в домах Эстонии набирает обороты опасная тенденция. В чем причина?
Результаты исследования, проведенного осенью Спасательным департаментом, выявили опасную тенденцию: за два года число исправных дымовых датчиков в домах снизилось на пять процентов, то есть примерно в 28 000 домов датчик либо снят, либо не работает. Причины опасной тенденции объясняют представители Спасательного департамента и G4S.
Датчик не срабатывает без причины
„Мы можем предположить – и в случае пожаров мы это видим, – что дымовой датчик снимают, когда он начинает мешать повседневной жизни“, – объяснила эксперт по безопасности домов из отдела превентивной работы Спасательного департамента Туули Таавет.
Является ли причиной постоянно пригорающая еда или что-то другое, сразу после того, как вы сбросите сигнал тревоги, всегда надо снова включать датчик. Если датчика нет, последствия могут быть трагическими.
За примерами далеко ходить не надо. В начале января спасатели примчались вечером в таллиннский район Ыйсмяэ, где огнем была охвачена квартира на четвертом этаже многоэтажного дома. Спасатели из ныммеской спасательной команды немедленно вошли в задымленное помещение и через несколько минут вывели из квартиры женщину средних лет – спасти ее жизнь медикам скорой помощи не удалось. Исправного дымового датчика в квартире не было.
Эксперт по превентивной работе Таавет отметила, что часто в съемных домах нет дымовых датчиков и арендодатель запрещает их устанавливать. „Но все же это является обязанностью, как собственник арендодатель должен установить дымовой датчик“, – подчеркнула она.
По словам Таавет, в случае пожилых людей проблемой может стать то, что они не могут сами установить датчик и обслуживать его или же не могут самостоятельно сбросить сигнал тревоги, если датчик сработал. „Сработавший датчик снимают, а вернуть его на место человек уже не может. Это относится и к людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата“, – сказала она.
Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла привел еще несколько причин, которые могут объяснить опасную тенденцию, выявленную в ходе исследования. Срок службы дымовых датчиков истек, они попросту больше не работают, и человек должен приобрести новый, однако не делает этого. Другая причина довольно банальна: батарейка датчика села, а человек об этом даже не догадывается.
Умный датчик придет на помощь
Избежать рассеянности поможет умный датчик, который сам сообщает о том, что у него садится батарейка. Также он сам отправляет сигнал тем, кто быстро на него отреагирует, что может спасти и вашу жизнь, и ваш дом.
„Если датчик сработал и у нас есть причина подозревать – или мы даже в этом уверены, – что действительно произошел пожар или случай отравления угарным газом, мы привлекаем Спасательный департамент“, – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Он добавил, что, к сожалению, огонь уносит жизни и тогда, когда исправный датчик имеется, но люди не успевают достаточно быстро отреагировать на опасность. Поэтому умный датчик, несомненно, жизненно важен.
Датчик угарного газа сместил дымовой датчик на задний план?
Эксперты объясняют сокращение числа дымовых датчиков еще и тем, что в последние годы больше говорится о важности датчиков угарного газа и реклама дымовых датчиков отошла на задний план. Люди могут ошибочно предполагать, что датчик угарного газа и дымовой датчик – одно и то же. „На самом же деле это разные устройства“, – подчеркнул Пярьяла.
Датчик угарного газа фиксирует опасную концентрацию ядовитого угарного газа в помещении. Поскольку этот газ не имеет цвета и запаха, человек не может почувствовать его. Угарный газ образуется при неполном сгорании и проникает в помещение главным образом через приборы, работающие на твердом топливе или газе.
Дымовой датчик реагирует на распространяющийся в воздухе дым. Прибор срабатывает, когда дым проникает в камеру устройства, что, в свою очередь, запускает сигнал тревоги.
Спасательный департамент подчеркивает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить пожар в его начальной стадии и дает возможность безопасно выбраться из здания. С прошлого года в зданиях, в которых есть устройства, работающие на твердом топливе, обязательно должен быть и датчик угарного газа.
За неполный месяц этого года в пожарах погибли уже три человека. В прошлом году огонь унес жизнь 48 человек.