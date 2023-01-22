Спасательный департамент: в домах Эстонии набирает обороты опасная тенденция. В чем причина?

Датчик не срабатывает без причины

„Мы можем предположить – и в случае пожаров мы это видим, – что дымовой датчик снимают, когда он начинает мешать повседневной жизни“, – объяснила эксперт по безопасности домов из отдела превентивной работы Спасательного департамента Туули Таавет.

Является ли причиной постоянно пригорающая еда или что-то другое, сразу после того, как вы сбросите сигнал тревоги, всегда надо снова включать датчик. Если датчика нет, последствия могут быть трагическими.

За примерами далеко ходить не надо. В начале января спасатели примчались вечером в таллиннский район Ыйсмяэ, где огнем была охвачена квартира на четвертом этаже многоэтажного дома. Спасатели из ныммеской спасательной команды немедленно вошли в задымленное помещение и через несколько минут вывели из квартиры женщину средних лет – спасти ее жизнь медикам скорой помощи не удалось. Исправного дымового датчика в квартире не было.

Эксперт по превентивной работе Таавет отметила, что часто в съемных домах нет дымовых датчиков и арендодатель запрещает их устанавливать. „Но все же это является обязанностью, как собственник арендодатель должен установить дымовой датчик“, – подчеркнула она.

По словам Таавет, в случае пожилых людей проблемой может стать то, что они не могут сами установить датчик и обслуживать его или же не могут самостоятельно сбросить сигнал тревоги, если датчик сработал. „Сработавший датчик снимают, а вернуть его на место человек уже не может. Это относится и к людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата“, – сказала она.

Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла привел еще несколько причин, которые могут объяснить опасную тенденцию, выявленную в ходе исследования. Срок службы дымовых датчиков истек, они попросту больше не работают, и человек должен приобрести новый, однако не делает этого. Другая причина довольно банальна: батарейка датчика села, а человек об этом даже не догадывается.

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