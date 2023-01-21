ФОТО | Тяжелая авария на Муху, пострадали четыре человека

По предварительным данным, водитель Volkswagen, выехавший с парома и двигавшийся в сторону Курессааре, не справился с управлением и столкнулся с другим Volkswagen, который ехал во встречном направлении. В обеих машинах находились водитель и пассажир.

В одной машине находились 49-летняя женщина и 47-летний мужчина, в другой – 27-летняя женщина и 26-летний мужчина. В аварии пострадали все четыре человека, они были доставлены в больницу.

По словам руководителя оперативного подразделения Ляэнеской префектуры Маргуса Калдма, дорога сейчас скользкая, поэтому нужно быть осторожным. "Зимой погодные условия нестабильны, и ситуация на дорогах может быстро меняться. Водители должны быть особенно осторожными и не торопиться, чтобы поездка прошла благополучно и все в целости прибыли в место назначения“, - сказал Калдма.



