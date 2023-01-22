Бетина Бешкина: Правительство обязано срочно вернуть детям и людям с ограниченными возможностями право на бесплатный проезд(2)
Пожалуй, основное, что я усвоила как начинающий политик: проблему нельзя игнорировать. Решение критических вопросов нужно искать сразу, без промедлений. Непонятно, дело в равнодушии или административной несостоятельности, но сегодня мы оказались в ситуации, когда государство лишает дошкольников и людей с ограниченными возможностями бесплатного проезда на уездном транспорте.
В Эстонии Закон об общественном транспорте обязывал операторов уездных линий бесплатно перевозить детей дошкольного возраста и людей с ограниченными возможностями. Согласно букве упомянутого закона, перевозчику эти расходы не возмещаются. В сентябре прошлого года Европейский суд постановил, что закон, действовавший в Эстонии 20 лет, не легитимен и должен быть отменен. Причем, спор между государством и перевозчиками длился более десяти лет, а с 2020 года — вышел на новый уровень и продолжился в суде.
Обескураживают объяснения министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, которая не только не видит в сложившейся ситуации особой проблемы, но еще и бессовестно ссылается на решение суда, которое является как бы „главным виновником“ всей этой истории. Особенно в свете того, что соответствующее требование из закона-то уберут, а вот нового решения правительство предложить не в состоянии. Якобы только его разработка и внедрение может занять два-три года – как по законодательным причинам, так и из-за временных затрат на инфотехнологические разработки.
Но как же мы оказались в сегодняшней ситуации? Ведь очевидно, что к такому решению суда следовало заблаговременно подготовиться, особенно принимая во внимание целевую группу. Обычно в таком случае составляется план „Б“, и сейчас он очень пригодился бы министерству. В итоге дошкольники и люди с ограниченными возможностями стали заложниками государственной недальновидности и полного отсутствия навыков планирования.
Ну а заявление о том, что на разработку решения проблемы уйдут годы, вероятнее всего, свидетельствует о нежелании заниматься вопросом. Безусловно, возможно найти простой и реалистичный промежуточный вариант, для чего, как минимум, стоило бы сесть за стол переговоров с перевозчиками, обозначить общую цель и начать разработку совместного решения. Изменение закона не занимает двух-трех лет, если на это есть политическая воля. Кроме того, Эстония – цифровой лидер ЕС в сфере госуслуг, так что утверждение о том, что на создание одного ИТ-решения нужно три года, выглядит неправдоподобным.
В прошлом году Таллинну, как крупнейшему самоуправлению Эстонии, потребовалось разработать ряд ИТ-решений для приема и обработки заявлений на энергетическую субсидию, пособия на аренду жилья для военных беженцев из Украины и компенсацию за первый день больничного. Мы справились. Неужели цифровой потенциал нашего государства настолько мал? Или все же истина кроется в другом?
Если поиск решения откладывается из-за предстоящих выборов и процесса формирования нового правительства, то это очевидный уход от политической ответственности. За решение сегодняшней проблемы нашего общества должна отвечать нынешняя министр – здесь и сейчас. Чтобы делом, а не предвыборными обещаниями поддержать детей и людей с ограниченными возможностями.
В книге „Весна“ Оскара Лутса учитель Лаур посоветовал Тоотсу сделать хотя бы половину заданий, коль он не может сделать все уроки. Мне хотелось бы обратиться к министру: если не в состоянии сейчас предложить комплексное решение, начните хотя бы предварительную работу, чтобы новый министр мог сразу же приступить к устранению проблемы.