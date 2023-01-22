Бетина Бешкина: Правительство обязано срочно вернуть детям и людям с ограниченными возможностями право на бесплатный проезд

В Эстонии Закон об общественном транспорте обязывал операторов уездных линий бесплатно перевозить детей дошкольного возраста и людей с ограниченными возможностями. Согласно букве упомянутого закона, перевозчику эти расходы не возмещаются. В сентябре прошлого года Европейский суд постановил, что закон, действовавший в Эстонии 20 лет, не легитимен и должен быть отменен. Причем, спор между государством и перевозчиками длился более десяти лет, а с 2020 года — вышел на новый уровень и продолжился в суде.

Обескураживают объяснения министра экономики и инфраструктуры Рийны Сиккут, которая не только не видит в сложившейся ситуации особой проблемы, но еще и бессовестно ссылается на решение суда, которое является как бы „главным виновником“ всей этой истории. Особенно в свете того, что соответствующее требование из закона-то уберут, а вот нового решения правительство предложить не в состоянии. Якобы только его разработка и внедрение может занять два-три года – как по законодательным причинам, так и из-за временных затрат на инфотехнологические разработки.

Но как же мы оказались в сегодняшней ситуации? Ведь очевидно, что к такому решению суда следовало заблаговременно подготовиться, особенно принимая во внимание целевую группу. Обычно в таком случае составляется план „Б“, и сейчас он очень пригодился бы министерству. В итоге дошкольники и люди с ограниченными возможностями стали заложниками государственной недальновидности и полного отсутствия навыков планирования.