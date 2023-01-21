Полицейский пес Торан нашел пропавшего в Ярвамаа 16-летнего юношу

„При поиске людей очень важно действовать быстро и не терять время. Чем раньше родственники сообщат в полицию об исчезновении человека, тем больше шансов быстро его найти“, — пояснил руководитель оперативного подразделения Ляэнеской префектуры Маргус Калдма.

В субботу, 21 января, в 11:30 в полицию поступило сообщение о том, что десятью минутами ранее в Ярваском уезде из дома ушел 16-летний Яспер, местонахождение которого неизвестно родственникам и которые беспокоятся о его самочувствии.

„Мы сразу же выслали в район патруль для поиска подростка и начали планировать поиски, привлекая дополнительные силы. Мы предупредили волонтеров, и из Таллинна приехал кинолог с собакой“, — сказал Калдма.

Полицейский-кинолог Леонид вместе с Тораном начали поиски в 13:00, и собака сразу вышла на след. Менее чем за десять минут собака привела полицию к ближайшему сараю, где находился подросток.

„Мы можем использовать полицейских собак в поисках, если с момента исчезновения человека прошло не так много времени, потому что тогда след еще свеж и больше шансов, что собака быстро подхватит его и приведет к пропавшему человеку“, — пояснил Калдма.

Медики скорой помощи проверили состояние подростка, с ним все в порядке.