21.01.2023, 18:50
ВИДЕООПРОС | Участник митинга: „Если бы Навальный был на свободе, он мог бы представлять интересы россиян в Европе“(43)
Корреспонденты RusDelfi спросили у участников митинга за освобождение всех политических заключенных России и Беларуси, изменилась бы сегодняшняя ситуация, если бы Алексей Навальный был на свободе.
Больше фото и видео с митинга можно найти здесь:
ФОТО и ВИДЕО | „Россия будет свободной!“: в Таллинне проходит митинг за освобождение Навального и всех политзаключенных