Новости Эстонии
21.01.2023, 18:50

ВИДЕООПРОС | Участник митинга: „Если бы Навальный был на свободе, он мог бы представлять интересы россиян в Европе“

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Корреспонденты RusDelfi спросили у участников митинга за освобождение всех политических заключенных России и Беларуси, изменилась бы сегодняшняя ситуация, если бы Алексей Навальный был на свободе.

RusDelfi
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