Государство начало финансировать новые лекарства и методы лечения

В области гинекологии и урологии начнется финансирование использования полиакриламидного гидрогеля для улучшения возможностей лечения женщин с хроническим стрессовым недержанием мочи (непроизвольное выделение мочи при физической нагрузке) .

В сфере проктологии в перечень будут добавлены устройства для электрической модуляции пояснично-крестцовых нервов и услуги по их установке, позволяющие улучшить качество жизни людей с недержанием кала.

В сфере кардиологии будут финансировать новое устройство, изолирующее церебральные артерии, которое используется в процедуре внутрисосудистой установки сердечного клапана и предотвращает попадание тромбов в церебральные артерии во время процедуры, тем самым предотвращая инфаркт головного мозга. Использование данного устройства повышает безопасность процедур, связанных с клапанами, и улучшает результаты такого лечения.

Касса здоровья также начнет финансирование нового генного анализа – анализа экспрессии генов в образце ткани рака груди, который позволяет определить, понадобится ли пациентке химиотерапия после хирургического лечения опухоли или можно обойтись без нее. Таким образом данный анализ помогает избежать побочных эффектов, возникающих в результате ненужной химиотерапии, и снизить затраты здравоохранения на химиотерапию.

Одним из важных этапов повышения доступности лекарств можно считать расширение списка показаний для выписывания льготных лекарств, предназначенных для лечения нарушений внимания и гиперактивности. Это важно для тех, чье заболевание проявилось или было диагностировано после достижения 19-летнего возраста, поскольку с 1 января 2023 года льготные компенсации Кассы здоровья лекарств от синдрома дефицита внимания и гипер-активности начнут распространяться и на данную группу пациентов.

В связи с изменениями, например, расширяются возможности нутритивной терапии и лечения рака различной локализации (предстательной железы, молочной железы, легких, пищевода и толстой кишки и меланомы), а также синдрома дефицита внимания и гипер-активности.

Также будут изменены условия применения некоторых медицинских услуг для лечения детей. С нового года в случае наличия у ребенка первичного сахарного диабета койко-дни ухаживающего за ним лица будут оплачиваться до достижения ребенком 16-летнего возраста. До сих пор ухаживающему лицу платили за койко-дни, пока ребенку не исполнилось 10 лет. Это поможет обеспечить необходимую поддержку детям в возрасте 10–15 лет, у которых диагностирован первичный диабет и которые находятся в больнице, так как ребенок этого возраста все еще нуждается в посторонней помощи, чтобы научиться вводить инсулин, подсчитывать пищевые углеводы, измерять и контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, все необходимые базовые знания должен получить и опекун ребенка.

В список льготных лекарств Кассы здоровья добавлен препарат для лечения предстательной железы, содержащий апалутамид, который снижает разрастание опухолевых клеток и способствует их отмиранию. Эффект связан с воздействием на рецепторы мужских гормонов. По словам специалистов, у каждого пятого-шестого мужчины в течение жизни диагностирован рак предстательной железы, и это второе по распространенности мужское заболевание во всем мире.

Помимо этого, будут расширены условия выписывания льготных рецептов для уже входящих в льготный список препаратов, предназначенных для лечения рака предстательной железы, которые содержат действующее вещество абиратерон. Очень важно, чтобы мужчины вовремя

обращались к врачу и начинали лечение, в этом случае помогают как новые, так и внесенные ранее в льготный список лекарства.

В последние годы в Эстонии около 2000 мужчин в год принимали различные лекарства от рака простаты. По словам представителей БК, они помогают увеличить продолжительность жизни мужчин и улучшить их качество жизни.