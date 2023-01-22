Государство начало финансировать новые лекарства и методы лечения
С 1 января Касса здоровья начала финансировать несколько новых больничных и отпускаемых по рецепту лекарств. Кроме того, у врачей появится возможность использовать уже входящие в льготный список лекарства на основании обновленного и расширенного перечня показаний, а это значит, что эти лекарства станут доступны для большего количества пациентов, пишет „МК-Эстония“.
В связи с изменениями, например, расширяются возможности нутритивной терапии и лечения рака различной локализации (предстательной железы, молочной железы, легких, пищевода и толстой кишки и меланомы), а также синдрома дефицита внимания и гипер-активности.
Одним из важных этапов повышения доступности лекарств можно считать расширение списка показаний для выписывания льготных лекарств, предназначенных для лечения нарушений внимания и гиперактивности. Это важно для тех, чье заболевание проявилось или было диагностировано после достижения 19-летнего возраста, поскольку с 1 января 2023 года льготные компенсации Кассы здоровья лекарств от синдрома дефицита внимания и гипер-активности начнут распространяться и на данную группу пациентов.
Касса здоровья также начнет финансирование нового генного анализа – анализа экспрессии генов в образце ткани рака груди, который позволяет определить, понадобится ли пациентке химиотерапия после хирургического лечения опухоли или можно обойтись без нее. Таким образом данный анализ помогает избежать побочных эффектов, возникающих в результате ненужной химиотерапии, и снизить затраты здравоохранения на химиотерапию.
В сфере кардиологии будут финансировать новое устройство, изолирующее церебральные артерии, которое используется в процедуре внутрисосудистой установки сердечного клапана и предотвращает попадание тромбов в церебральные артерии во время процедуры, тем самым предотвращая инфаркт головного мозга. Использование данного устройства повышает безопасность процедур, связанных с клапанами, и улучшает результаты такого лечения.
В сфере проктологии в перечень будут добавлены устройства для электрической модуляции пояснично-крестцовых нервов и услуги по их установке, позволяющие улучшить качество жизни людей с недержанием кала.
В области гинекологии и урологии начнется финансирование использования полиакриламидного гидрогеля для улучшения возможностей лечения женщин с хроническим стрессовым недержанием мочи (непроизвольное выделение мочи при физической нагрузке) .
Также будут изменены условия применения некоторых медицинских услуг для лечения детей. С нового года в случае наличия у ребенка первичного сахарного диабета койко-дни ухаживающего за ним лица будут оплачиваться до достижения ребенком 16-летнего возраста. До сих пор ухаживающему лицу платили за койко-дни, пока ребенку не исполнилось 10 лет. Это поможет обеспечить необходимую поддержку детям в возрасте 10–15 лет, у которых диагностирован первичный диабет и которые находятся в больнице, так как ребенок этого возраста все еще нуждается в посторонней помощи, чтобы научиться вводить инсулин, подсчитывать пищевые углеводы, измерять и контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, все необходимые базовые знания должен получить и опекун ребенка.
В список льготных лекарств Кассы здоровья добавлен препарат для лечения предстательной железы, содержащий апалутамид, который снижает разрастание опухолевых клеток и способствует их отмиранию. Эффект связан с воздействием на рецепторы мужских гормонов. По словам специалистов, у каждого пятого-шестого мужчины в течение жизни диагностирован рак предстательной железы, и это второе по распространенности мужское заболевание во всем мире.
Помимо этого, будут расширены условия выписывания льготных рецептов для уже входящих в льготный список препаратов, предназначенных для лечения рака предстательной железы, которые содержат действующее вещество абиратерон. Очень важно, чтобы мужчины вовремя
обращались к врачу и начинали лечение, в этом случае помогают как новые, так и внесенные ранее в льготный список лекарства.
В последние годы в Эстонии около 2000 мужчин в год принимали различные лекарства от рака простаты. По словам представителей БК, они помогают увеличить продолжительность жизни мужчин и улучшить их качество жизни.
В перечень теперь также добавлен препарат для лечения трижды негативной опухоли груди, действующее вещество которого называется пембролизумаб. Это агрессивная и редкая форма рака груди, которая трудно поддается лечению. Варианты лечения, предлагаемые пациентам, до сих пор были ограничены, однако с нового года эти возможности будут расширены.
С нового года пембролизумаб будет добавлен и в схемы лечения нескольких видов рака пищевода, желудка, пищевода и толстой кишки, что также улучшит возможности лечения рака с данными локализациями.
Расширятся и возможности лечения меланомы – в качестве новой лекарственной услуги в перечень больничных лекарств будет добавлена комбинированная иммунотерапия ипилимумабом и ниволумабом.
Кроме того, в новом году произойдет важное изменение в нутритивной терапии, поскольку Касса здоровья начнет финансировать препараты для перорального лечебного питания.
Первоначально будут финансировать препараты для пациентов с наследственными заболеваниями обмена веществ, врожденной или приобретенной желудочно-кишечной недостаточностью и воспалительными заболеваниями кишечника.
В случае наследственных заболеваний обмена веществ препараты лечебного питания компенсируются по 100% льготной ставке, потому что такие пациенты нуждаются в пожизненном лечении. В случае других показаний льготная ставка составляет 75%, за исключением случаев, когда эти пациенты госпитализированы, потому что в больнице препараты для перорального питания доступны бесплатно для данных пациентов.
Касса здоровья уже несколько лет работает над переводом формы компенсации биологических лекарственных препаратов из больниц в сферу рецептурных лекарств, которые можно будет купить в аптеке. Там также занимаются и упрощением условий выписывания рецептов для таких лекарств. Цель изменений – сделать эти лекарства более доступными для пациентов, и некоторые из обновлений будут внедрены с нового года.