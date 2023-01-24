Самые важные изменения в законах, которые вступают в силу с января 2023 года

Государство также обещает, что места в домах попечения станут доступнее, плата за них будет сопоставима со средней пенсией, прогнозируемой в следующем году. Кроме того, домам попечения и учреждениям специального ухода компенсируют расходы, связанные с повышением цен на энергоносители. На все прививки с 2023 года распространяется вакцинационное страхование, расширятся возможности лечения рака, станет доступнее помощь логопедов, физиотерапевтов и психологов. Система пособий по страхованию от безработицы и система специального попечительского ухода станут гибче.

Рассмотрим же все эти изменения подробнее.

Зарплата станет больше

С 1 января минимальная зарплата составляет 725 евро в месяц, или 4,3 евро в час. Речь идет об обязательной минимальной заработной плате при занятости в полный рабочий день.

Вырос также не облагаемый подоходным налогом минимум – для людей трудоспособного возраста он теперь составляет 654 евро в месяц.

Вырастут пенсии

С 1 января в особом порядке на 20 евро увеличилась базовая часть пенсии, и не облагаемый подоходным налогом минимум пенсионеров составит 704 евро. То есть средняя пенсия не будет облагаться налогом. Это касается как тех, кто уже достиг пенсионного возраста по старости, так и тех, кто достигнет его в 2023 году. Это касается также тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но отложил выход на пенсию.

С 1 апреля также будет индексация пенсий. По прогнозам, средняя пенсия по старости вырастет примерно на 88 евро, в результате чего составит 703 евро. Согласно расчетам, народная пенсия составит примерно 338 евро.

Вырастут семейные и детские пособия