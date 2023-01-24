Самые важные изменения в законах, которые вступают в силу с января 2023 года(3)
Рийгикогу принял Закон об увеличении детских и семейных пособий, так что в новом году все семьи с детьми могут ждать прибавку. Вырастет также пособия для родителей-одиночек. Больничные будут продолжать оплачивать со второго дня. Вырастут также минимальная зарплата – до 725 евро, средняя пенсия – до 703 евро, не облагаемый подоходным налогом минимум для всех. Грядут и другие изменения. Чтобы нашим читателям было проще во всем этом ориентироваться, „МК-Эстония“ собрала все самые важные изменения в законах.
Государство также обещает, что места в домах попечения станут доступнее, плата за них будет сопоставима со средней пенсией, прогнозируемой в следующем году. Кроме того, домам попечения и учреждениям специального ухода компенсируют расходы, связанные с повышением цен на энергоносители. На все прививки с 2023 года распространяется вакцинационное страхование, расширятся возможности лечения рака, станет доступнее помощь логопедов, физиотерапевтов и психологов. Система пособий по страхованию от безработицы и система специального попечительского ухода станут гибче.
Рассмотрим же все эти изменения подробнее.
Зарплата станет больше
С 1 января минимальная зарплата составляет 725 евро в месяц, или 4,3 евро в час. Речь идет об обязательной минимальной заработной плате при занятости в полный рабочий день.
Вырос также не облагаемый подоходным налогом минимум – для людей трудоспособного возраста он теперь составляет 654 евро в месяц.
Вырастут пенсии
С 1 января в особом порядке на 20 евро увеличилась базовая часть пенсии, и не облагаемый подоходным налогом минимум пенсионеров составит 704 евро. То есть средняя пенсия не будет облагаться налогом. Это касается как тех, кто уже достиг пенсионного возраста по старости, так и тех, кто достигнет его в 2023 году. Это касается также тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но отложил выход на пенсию.
С 1 апреля также будет индексация пенсий. По прогнозам, средняя пенсия по старости вырастет примерно на 88 евро, в результате чего составит 703 евро. Согласно расчетам, народная пенсия составит примерно 338 евро.
Вырастут семейные и детские пособия
С начала года увеличиваются семейные пособия. Изменения в их выплате вступят в силу, когда президент обнародует измененный закон в Рийгикогу. Чтобы поддержать экономическую жизнедеятельность семей с детьми и повысить доверие к планированию семейных пособий, Рийгикогу принял законопроект об увеличении детских и семейных пособий начиная с 1 февраля. В январе 2023 года семейные пособия будут выплачиваться в действующих на данный момент размерах. Недополученная в январе разница между январскими и февральскими пособиями будет выплачена задним числом не позднее 31 мая 2023 года.
Пособия составят:
80 евро на первого и второго ребенка, а также пособие родителя-одиночки (сейчас 60 евро и 19,18 евро соответственно);
пособие для многодетной семьи: 650 евро для семьи, воспитывающей 3–6 детей (сейчас 300 евро), и 850 евро для семьи, воспитывающей 7 и более детей (сейчас 400 евро).
В 2023 году окончание выплаты пособия многодетным семьям будет производиться постепенно до достижения младшим ребенком 19 лет.
С 1 мая 2024 года пособие многодетным семьям будет индексировано в соответствии с пенсионным индексом.
Увеличится доход безработных
Увеличивается разрешенный максимум заработной платы за кратковременную занятость (tööampsud). В 2023 году она может составить до 290 евро в месяц – при этом сумма пособия по страхованию от безработицы или пособия по безработице уменьшаться не будет.
Также увеличится пособие по безработице, максимальная сумма которого может составить до 327,05 евро в месяц.
Вырастет пособие по нетрудоспособности
Повысится пособие по трудоспособности, однако его точный размер станет известен только в конце 1-го квартала, когда произойдет индексация в соответствии с пенсионным индексом.
Компенсации за душевные заболевания
С 1 января вступает в силу новый перечень профессиональных заболеваний, в который включены профессиональные заболевания, обусловленные психосоциальными факторами риска. Список пополнили посттравматическое стрессовое расстройство и другие заболевания, обусловленные психосоциальными факторами риска в производственной среде. Если факторы риска не были смягчены, у заболевшего работника будет право на получение компенсации аналогично компенсации при профессиональном заболевании, вызванным другими факторами риска.
Компенсация за больничные
Действующая компенсация больничных (когда заболевшему оплачивают лист по временной нетрудоспособности со второго дня) будет действовать с 1 января по 30 июня. Первый день болезни по-прежнему – личная ответственность работника.
В течение первого полугодия 2023-го больничный со второго по пятый день будет оплачивать работодатель, а начиная с шестого дня болезни – Больничная касса. Подобная система компенсации больничных дней позволяет людям оставаться дома при появлении первых симптомов, не теряя при этом значительной части своего дохода.
Лекарства для диабетиков станут доступнее
С нового года доступность лечения диабета повысится, так как Больничная касса профинансирует приобретение 163 новых медицинских устройств, которыми пациенты смогут пользоваться дома самостоятельно или с помощью своих близких.
Важное изменение заключается в том, что пациенты в возрасте 19–25 лет, имеющие диабет 1-го типа, смогут проходить помповую терапию до достижения ими 26-летнего возраста, если лечение результативно и уровень глюкозы взят под контроль. Также до 26 лет инсулиновая помповая терапия будет доступна пациентам 19–25 лет с сахарным диабетом 1-го типа, не достигшим целей лечения при непрерывном мониторинге уровня глюкозы в предыдущие шесть месяцев, однако мотивированным к прохождению терапии.
Страховать будут побочные эффекты всех вакцин
С 1 января страхование вакцинации распространяется на все вакцины, включая прививки плана иммунизации, вакцины против гриппа, клещевого энцефалита и так называемые туристические вакцины. Цель создания страхования – оказать поддержку людям, чье здоровье пострадало от прививки, и тем самым повысить доверие к вакцинации. Страхование от вакцин действует в Эстонии с мая 2022 года и позволяет лицам, которым в результате вакцинации нанесли серьезный вред здоровью, подать заявление на компенсацию.
Вакцины против COVID-19 будут бесплатно доступны в 2023 году всем жителям Эстонии и лицам, временно пребывающим в Эстонии. С 2023 года вакцины включены в государственную программу иммунизации, чтобы сделать возможной бесплатную вакцинацию против COVID-19. По мнению экспертов, серьезные волны COVID-19 могут возникнуть и в следующем году.
Пособие репрессированным
Со следующего года пособие репрессированным увеличится с 230 евро до 292 евро в год.
Психологическую помощь сделают доступнее
В 2023 году продолжится прием заявок на субсидии, направленные на оказание услуг в сфере душевного здоровья. Разработаны две меры поддержки, позволяющие само-управлениям и центрам первичных медицинских услуг в 2023 году получить от государства финансовую поддержку для оказания психологической помощи жителям региона. Прием заявок планируется открыть в январе.
Комплексная служба
С 1 января служба гигиены труда стала комплексной, а выполнение рекомендаций врача по гигиене труда в производственной среде – обязательным. Помимо оценки состояния здоровья работника, врач-специалист по гигиене труда должен учитывать факторы риска рабочей среды и давать комплексные рекомендации. Работодатель обязан включить предложения в план действий по анализу рисков рабочей среды. Однако закон оставляет за работодателем право в определенных случаях не реализовывать предложения, если расходы несоразмерно велики и не учитывают размер компании, варианты финансирования, пользу для сотрудников и если предложение влечет за собой значительные изменения в организации труда.
Склады вакцин перейдут частному сектору
В процессе государственной реформы с 1 января несколько услуг переходят из ведения Института здоровья в ведение Больничной кассы и Департамента социального страхования. Например, Больничная касса будет отвечать за организацию услуги лечения алкогольной зависимости, а также раннего выявления и краткосрочного вмешательства в случае чрезмерного употребления алкоголя. Департамент социального страхования будет заниматься организацией обучения специалистов по защите детей, а также поставщиков услуг замещающего ухода и услуги приюта.
Департамент здоровья завершил проведение лабораторных анализов в области пищевых продуктов, которые до сих пор дублировали работу Ветеринарно-пищевой лаборатории. Склады вакцин, находящиеся в ведении Департамента здоровья, переданы Больничной кассе, которая в будущем будет закупать эту услугу у частного сектора. Кроме того, подготовлен обзор возможностей более эффективного использования недвижимости, на основе которого в будущем году будет принят ряд решений.