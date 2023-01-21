Падение на льду может привести к тяжелым травмам – как себя уберечь?

Кстати, даже тем, кто обычно ходит на своих двоих, в случае особо „скользкой“ погоды может пригодиться трость, чтобы прибавилось точек опоры. Легкую складную трость по цене от 15 евро или более массивную трость с четырьмя опорными точками по цене от 23 евро можно приобрести в специализированных магазинах вспомогательного оборудования или заказать по почте.

Те, кто передвигается на костылях или с тростью, могут приобрести специальные наконечники с шипами. Такие насадки есть с одним большим „клыком“ или с несколькими шипами, расположенными в виде короны. При переходе с зимней улицы в теплое помещение наконечник можно сложить одним движением, и продолжать опираться без риска, что шипы заскользят на ровном полу. Такие наконечники для костылей или трости можно приобрести как в специализированных магазинах, так и, например, в некоторых аптеках, и стоят они 5–7 евро.

Цены на такие приспособления варьируются в диапазоне от 6 до 15 евро, более дорогие, разных размеров, продаются в специализированных магазинах вспомогательного оборудования, более дешевые, в том числе и универсальные на любой размер, – в магазинах автоаксессуаров, инструментов, товаров для спорта и гипермаркетах.

В первую очередь это специальные противоскользящие подошвы, которые надеваются поверх обычной обуви с помощью резиновых петель или ремней на застежке-липучке. Некоторые закрывают только каблук, другие покрывают всю подошву полностью, и сам противоскользящий элемент представляет собой либо несколько шипов, либо очень шершавую керамическую пластину. Шипы предназначены для хождения по льду и снегу, перед входом в помещение их нужно обязательно снять, иначе можно поскользнуться уже на гладком полу, а вот керамическую пластину можно не снимать.

В магазинах выбор вспомогательных средств не особо широк, но все же можно подобрать подходящие варианты.

Зимой, впрочем, как и в любое другое время года, наша погода непредсказуема. И количество травм, связанных с гололедицей, привычно велико. Чем можно помочь себе и своим близким?

Если вы начинаете падать, постарайтесь присесть, чтобы уменьшить высоту падения, напрягите мышцы и постарайтесь сгруппироваться. Падение назад считается наиболее травмоопасным, поэтому падать лучше либо на бок, либо выставить перед собой чуть согнутые руки – даже если случится перелом запястья, это не так опасно, как травма позвоночника, шеи или черепа. Если есть возможность, попробуйте перенести вес тела вбок. Если вы падаете назад, выгните спину дугой, притяните подбородок к груди – это спасет от удара затылок. Если падаете вперед, согните в локтях и напрягите руки, чтобы амортизировать удар. А если вы падаете на лестнице, закройте руками голову, лицо и сожмитесь в комочек. Не пытайтесь зацепиться за что-нибудь, так можно получить больше ушибов“.

„Двигаясь по обледенелой поверхности, чуть согните ноги, не напрягайте колени, семените, наступая на всю подошву, как делают лыжники. Не ходите быстро, не поднимайте ноги высоко. Чем мельче шаг, тем безопаснее. В самых опасных местах можно потихоньку скользить, – советует врач. – Не держите в гололед руки в карманах, в этом случае падение грозит серьезными травма ми. Чуть разведите руки в стороны и балансируйте, как пингвин. Вообще руки желательно держать свободными, отказаться от продуктовых пакетов в пользу рюкзаков или сумок через плечо. Если теряете равновесие, отбросьте все, что у вас в руках: взмахи руками помогут удержаться на ногах.

Ходить надо более осмотрительно, чем обычно, поскольку даже если в целом путь из пункта А в пункт Б выглядит расчищенным и безопасным, для падения достаточно одного небольшого покрытого льдом участка. Чтобы уменьшить риск падения, стоит отказаться от обуви на каблуках и одежды, сковывающей движения и затрудняющей обзор, как, например, объемный капюшон с пушистым мехом.

Cтарший врач отделения экстренной медицины PERH Наталия Ефимова говорит, что чаще всего при падении в гололед люди повреждают либо запястья, либо голеностоп. У пожилых людей чаще – запястья, поскольку кости уже хрупкие и падение на вытянутую руку ничем хорошим не заканчивается. В гололедицу львиная доля травм, с которыми пожилые люди обращаются к медиками, связана с падениями на льду, и потому лучший способ избежать травм – не выходить на улицу, по возможности оставаться дома в такую погоду. Если это невозможно, важно тщательно планировать свой маршрут и, выходя на улицу, брать с собой сопровождающего или как минимум – мобильный телефон.

В случае, если падение все же произошло, к месту ушиба нужно в течение 20 минут прикладывать холод с перерывами через каждые пять минут. Если ушибленное место причиняет беспокойство, желательно обратиться в травмпункт, так как не каждая травма сразу проявляется в полной мере.

Надевать правильную обувь

При передвижении по покрытым льдом тротуарам особое значение приобретает обувь. Сапоги на высоком каблуке или ботинки платформе могут привести к серьезным травмам, поэтому каблук должен быть не выше 3–4 сантиметров.

Сапожных дел мастер Анатолий Бала из Маарду советует в холода носить только ту обувь, которая предназначена для зимы – с широким носом и толстой рифленой подошвой со смешанным протектором (когда крупный рисунок сочетается с мелким). Обувь на абсолютно плоской подошве, особенно если она твердеет на морозе, надевать точно не стоит.

К подвижным подковкам с „когтями“, которые еще на фабрике устанавливают на подошвы зимней обуви некоторые производители, у мастера отношение скептическое – как правило, подковки отлетают очень быстро, „когти“ гнутся, к тому же мало приятного ковырять грязную подошву, заходя, например, в магазин, чтобы изменить положение подковки с „улицы“ на „помещение“. А восстановить отломанную подковку чаще всего невозможно.

Анатолий отмечает, что продающиеся в магазинах приспособления с пристегивающимися шипами – вариант рабочий, хотя гарантировать защиту от падений на 100% они все равно не могут. Тем более, что поскольку в них ходят не только по снегу и льду, но и по асфальту и бетону тоже, шипы эти очень быстро становятся тупыми. Их нужно время от времени затачивать, а в каждом ли доме найдется подходящий надфиль?

Лучше всего обратиться в обувную мастерскую, где на подошву любимых ботинок наклеят нескользящую накладку – сделают так называемый зимний накат. Такая защита от скольжения прослужит как минимум один сезон и стоит от 12 до 30 евро.