Любимым блюдом эстонских школьников остаются макароны

В ходе ежегодного опроса, проведенного крупнейшим предприятием школьного питания Эстонии Daily, были выявлены любимые блюда школьников и их удовлетворенность качеством еды, а также собраны отзывы школьных работников и родителей. В опросе приняли участие около 10 000 учащихся, работников школ и родителей.

Опрос показал, что любимым блюдом школьников по-прежнему остаются блюда из макарон, которым отдает предпочтение более трети учащихся. За ними следуют пиккпойс и блюда из курицы. По словам учеников, для них важнее всего, чтобы еда была сытной (53%) и полезной для здоровья (32%). Эстонское происхождение продуктов важно для 9%, а использование органического сырья для 5% школьников. ученики. Учащиеся хотели бы, чтобы в меню было больше десертов (28%) и фруктов (28%).

Несмотря на неизменную популярность макарон, важно помнить, что детям предлагают их на обед не чаще двух раз в неделю – что именно и как часто предлагается в школе, во многом сегодня определяет постановление министра социальных дел. „Например, многие родители спрашивали, почему мы предлагаем детям рыбу, если она им не нравится. Здесь нужно учитывать, что предлагать рыбу – решение не наше, а прописанное в постановлении“, - пояснила менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia Тийу Эндриксон.

Пищевые привычки и предпочтения школьников во многом определяются домашним питанием. „Вне домашней обстановки дети предпочитают продукты, с которыми они уже знакомы. Каждый год, проводя кулинарные мастер-классы, мы видим, что, если детей вовлечь в приготовление пищи, они будут значительно более открыты к этой еде в будущем и более склонны ее пробовать“, - добавила Эндриксон.

По сравнению с прошлым годом на треть увеличилось количество родителей, приходивших отведать школьную еду. Если в 2021 году попробовать школьный обед приходили 16% участвовавших в опросе родителей, то в этом году данный показатель составил уже 27%.