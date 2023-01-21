Любимым блюдом эстонских школьников остаются макароны(4)
Проведенный поставщиком школьного питания опрос показал, что любимым обедом эстонских школьников уже девятый год подряд являются блюда из макарон. Также выяснилось, что, хотя попробовать школьное питание в этом году пришло рекордное количество родителей, знания матерей и отцов о детских обедах по-прежнему скудны.
В ходе ежегодного опроса, проведенного крупнейшим предприятием школьного питания Эстонии Daily, были выявлены любимые блюда школьников и их удовлетворенность качеством еды, а также собраны отзывы школьных работников и родителей. В опросе приняли участие около 10 000 учащихся, работников школ и родителей.
Опрос показал, что любимым блюдом школьников по-прежнему остаются блюда из макарон, которым отдает предпочтение более трети учащихся. За ними следуют пиккпойс и блюда из курицы. По словам учеников, для них важнее всего, чтобы еда была сытной (53%) и полезной для здоровья (32%). Эстонское происхождение продуктов важно для 9%, а использование органического сырья для 5% школьников. ученики. Учащиеся хотели бы, чтобы в меню было больше десертов (28%) и фруктов (28%).
Несмотря на неизменную популярность макарон, важно помнить, что детям предлагают их на обед не чаще двух раз в неделю – что именно и как часто предлагается в школе, во многом сегодня определяет постановление министра социальных дел. „Например, многие родители спрашивали, почему мы предлагаем детям рыбу, если она им не нравится. Здесь нужно учитывать, что предлагать рыбу – решение не наше, а прописанное в постановлении“, - пояснила менеджер по продажам и маркетингу Baltic Restaurants Estonia Тийу Эндриксон.
Пищевые привычки и предпочтения школьников во многом определяются домашним питанием. „Вне домашней обстановки дети предпочитают продукты, с которыми они уже знакомы. Каждый год, проводя кулинарные мастер-классы, мы видим, что, если детей вовлечь в приготовление пищи, они будут значительно более открыты к этой еде в будущем и более склонны ее пробовать“, - добавила Эндриксон.
По сравнению с прошлым годом на треть увеличилось количество родителей, приходивших отведать школьную еду. Если в 2021 году попробовать школьный обед приходили 16% участвовавших в опросе родителей, то в этом году данный показатель составил уже 27%.
Чтобы понять, насколько много или мало родители на самом деле знают, что предлагают их детям на обед, в анкету был добавлен контрольный вопрос. „Мы спросили родителей, сколько салатов предлагают сегодня со школьным обедом. Хотя правильный ответ 5, половина родителей предположила, что 3“, - рассказала Эндриксон, отметив, что интерес родителей к школьной еде возрос, но их знания по-прежнему довольно поверхностны.
Мнение родителей о школьном питании часто основано на личном опыте 10–15-летней давности. „Наша цель – изменить эти устаревшие взгляды, – сказал руководитель Baltic Restaurants Estonia Ааро Лоде. – Третий год подряд мы приглашаем родителей на обеды в рамках недели открытых школьных столовых, чтобы продемонстрировать, как сегодня организовано школьное питание и что именно их дети едят на обед. Приятно видеть, что с каждым годом все больше и больше родителей проявляют интерес и действительно приходят“.
Действующая под брендом Daily компания Baltic Restaurants Estonia AS является крупнейшим в Эстонии поставщиком школьного питания, предлагающим обслуживание в 77 школах и 47 школьных буфетах по всей Эстонии.