Биржевые цены на газ в Европе выросли на 11%

Биржевая цена газа в Европе выросла более чем на 11%, свидетельствуют данные торгов. На максимуме стоимость газа на эталонном хабе TTF в Нидерландах с поставками 23 февраля достигала €67,85 за 1 МВтч.

С конца декабря 2022 года биржевые цены на газ в Европе снижались на фоне аномально теплой погоды. В результате 16 января газ продавался по цене €55,45 за 1 МВтч — последний раз дешевле он был 6 декабря 2021 года. После 24 февраля 2022 года цены на газ на континенте подскочили выше €100 за 1 МВтч и в августе достигали рекордно высокого уровня €350 за 1 МВтч.

Снижение цен на газ в течение шести недель подряд стало самым продолжительным с февраля 2020 года, отмечает Bloomberg. Но сейчас есть признаки восстановления спроса на топливо со стороны промышленности. „Заполненные хранилища и продолжающаяся ситуация с избытком СПГ подталкивают рынок к снижению, но сейчас мы сталкиваемся с сопротивлением со стороны потенциального промышленного спроса“, — сообщил глава отдела газовой аналитики ICIS Том Марцек-Мансер. Он отметил, что производство аммиака в Европе снова стало прибыльным, что может привести к увеличению потребления.