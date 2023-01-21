ФОТО | Партия Isamaa утвердила предвыборную программу

Лозунг Isamaa на выборах в Рийгикогу в этом году звучит как "Есть только одно отечество!“ ("On vaid üks isamaa!“). "В нашем списке кандидатами являются патриотически настроенные люди, которые верят, что эстонский народ и культура будут сохранены на протяжении веков. В нашем списке есть как новички, так и опытные политики и эксперты в этой области“, - сказал председатель партии Хелир-Валдор Сеэдер.