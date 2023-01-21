Привычки покупателей в Эстонии изменились – товары со скидкой быстро исчезают с полок магазинов

Эстонские покупатели быстро адаптируются к ситуации на рынке. Данные, собранные Rimi, показывают, что люди стали потреблять меньше и стараются сэкономить на продуктах, чаще отдавая предпочтение акционным товарам. Также покупатели посещают несколько магазинов, чтобы найти лучшие предложения.

По словам Талиса Раака, менеджера по закупкам Rimi, покупатели ищут более разумные альтернативные варианты для своей продуктовой корзины. „Например, продажи товаров под собственными торговыми марками Rimi значительно выросли, так как соотношение цены и качества подходит покупателям. Об этом свидетельствует, например, удвоение продаж сыра Rimi. Также предпочтение отдается макаронам марки Rimi, молочным продуктам, куриному филе и многому другому“, — рассказал Раак.

Проведенное прошлым летом Kantar Emor и Союзом пищевой промышленности Эстонии исследование поведения покупателей в сфере розничной торговли показало изменившуюся ситуацию: за год повысилась чувствительность людей к ценам, поскольку каждый третий житель Эстонии выбирает в магазине более дешевые продукты.

За несколько дней до того, как наступает срок „использовать до“, продукты в Rimi уцениваются на 50%, или даже до 70%. „Это, безусловно, выгодный способ совершить покупки потому, что таким образом вы можете приобрести, например, свежее мясо или рыбу дешевле, если вы планируете приготовить их на ужин в тот же день. Таким образом, можно сохранить свои привычки здорового питания даже в условиях роста цен. Информация о выгодных предложениях теперь доступна и в мобильном приложении Rimi. Такой подход — хороший способ сэкономить семейный бюджет“, — описал новые возможности Раак, добавив, что список товаров со скидкой обновляется в приложении один раз в день, в полдень.

Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) принадлежат основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным владельцем которой является ICA Gruppen AB. Rimi ориентируется на ассортимент полезных для здоровья товаров, высококачественных фруктов и разнообразную собственную продукцию. Всего Rimi Baltic AB принадлежат 276 магазинов в трех странах Балтии, в том числе 93 гипермаркетов (из них 17 в Эстонии), 774 супермаркетов (из них 21 в Эстонии), 100 Rimi-mini (из них 44 в Эстонии), 23 Rimi-экспресс (3 из них в Эстонии) и 1 дисконтный магазин в Латвии. В Эстонии в Rimi работает почти 2700 человек.