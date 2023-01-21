Тондиская школа обучает особенных детей уже на протяжении столетия
Таллиннской школе Тонди исполнилось 100 лет – юбилей отметили торжественным концертным представлением 19 января.
С круглой датой школу поздравили мэр Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
„Учебное заведение, в котором сто лет назад был всего один класс, к настоящему моменту превратилось в крупнейшую школу для особых детей в Эстонии. Это произошло во многом благодаря хорошим людям, которые работали в этом учреждении на протяжении долгих лет. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам школы за их большой и важный труд, выполняемый из чувства миссии и желания подготовить к самостоятельной жизни детей, для которых это непросто, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Число детей с особыми образовательными потребностями растет, эта тенденция сохранится и в будущем. Внимание города к вопросам особых образовательных потребностей также возросло, и для нас это, безусловно, один из приоритетов в области образования – как сейчас, так и в будущем“.
В 1920 году Законом о публичных начальных школах было введено обязательное бесплатное 6-летнее образование на родном языке для детей в возрасте от 8 до 16 лет. 17 января 1923 года была открыта Таллиннская городская вспомогательная школа, которая считается предшественницей Тондиской школы. Вспомогательная школа была основана известным психиатром Юханом Луйга, который пришел к выводу, что некоторые дети нуждаются в особом формате обучения. Первым директором новой школы стала Алиса Норак, которая руководила учебным заведением 25 лет. Доктор Луйга работал в школе врачом. За прошедшие 100 лет школа значительно выросла, являясь на сегодняшний день одной из крупнейших школ для детей с особыми потребностями в Эстонии, в которой обучается свыше 260 учеников.
Старое здание школы было построено в 1963 году. Спустя много лет отжившее свой век здание было снесено, и на его месте построили новый учебный комплекс, спроектированный специально для обучения детей с особыми потребностями. Помимо учебных классов, в нем есть терапевтические бассейны, физкультурный комплекс, учебная кухня, кабинеты ручного труда и другие помещения. В новом здании занятия начались в 2020/21 учебном году, и с тех пор школа носит название Таллиннской школы Тонди.
Работающее по типу школы полного дня учебное заведение предлагает развивающую среду для особенных детей, учитывающую индивидуальные способности каждого ученика. Учебный процесс, опорные услуги, реабилитация и занятия по интересам объединены в единое целое. Сочетание теоретического и практического обучения позволяет развивать социально-эмоциональные навыки ребят, помогая им применять полученные знания в повседневной жизни. Девиз школы: „Делай, и ты сможешь!“
По словам директора Тондиской школы Сирли Вяйнсар, празднование юбилея будет проходить в течение всего учебного года.
„Юбилейный год начался с музыкального конкурса, в ходе которого были написаны слова и мелодия для школьного гимна. Песня впервые прозвучала в день рождения школы, 17 января, в исполнении учеников и коллектива школы. В честь юбилея мы решили запечатлеть историю нашей школы на страницах книги, собрав воспоминания бывших и нынешних сотрудников учебного заведения – возможно, будущим поколениям будет из этого чему поучиться“, - сказала Вяйнсар.
Обзор деятельности школы представлен в сборнике специальной педагогики, посвященном Тондиской школе. В конце января состоится юбилейная конференция, на которой специалисты затронут вопросы, связанные с повседневной деятельностью школы и влиянием на будущее ее учеников.