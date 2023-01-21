Тондиская школа обучает особенных детей уже на протяжении столетия

С круглой датой школу поздравили мэр Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

„Учебное заведение, в котором сто лет назад был всего один класс, к настоящему моменту превратилось в крупнейшую школу для особых детей в Эстонии. Это произошло во многом благодаря хорошим людям, которые работали в этом учреждении на протяжении долгих лет. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам школы за их большой и важный труд, выполняемый из чувства миссии и желания подготовить к самостоятельной жизни детей, для которых это непросто, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Число детей с особыми образовательными потребностями растет, эта тенденция сохранится и в будущем. Внимание города к вопросам особых образовательных потребностей также возросло, и для нас это, безусловно, один из приоритетов в области образования – как сейчас, так и в будущем“.

В 1920 году Законом о публичных начальных школах было введено обязательное бесплатное 6-летнее образование на родном языке для детей в возрасте от 8 до 16 лет. 17 января 1923 года была открыта Таллиннская городская вспомогательная школа, которая считается предшественницей Тондиской школы. Вспомогательная школа была основана известным психиатром Юханом Луйга, который пришел к выводу, что некоторые дети нуждаются в особом формате обучения. Первым директором новой школы стала Алиса Норак, которая руководила учебным заведением 25 лет. Доктор Луйга работал в школе врачом. За прошедшие 100 лет школа значительно выросла, являясь на сегодняшний день одной из крупнейших школ для детей с особыми потребностями в Эстонии, в которой обучается свыше 260 учеников.