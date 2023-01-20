Договор подписан: минимальная почасовая оплата труда медработников вырастет на 20%

Новый коллективный договор на 2023-2024 годы заключили профсоюзы работников здравоохранения и представители работодателей, сообщили в пятницу профсоюзные организации.

Договор призван улучшить условия труда и оплаты врачей, медсестер, сиделок и других медицинских работников, а также обеспечить так называемый трудовой мир в здравоохранении.

Подписанный в пятницу договор предусматривает, что минимальная почасовая ставка вознаграждения за труд медицинских работников будет увеличена на 20% с 1 апреля этого года и еще на 10% - с 1 апреля 2024 года.

Помимо этого будут увеличены надбавки за работу в ночное время и выходные дни.

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