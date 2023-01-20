Более половины жителей Эстонии вынуждены ежедневно искать скидки, совершая покупки

„В конце года мы опросили почти 3000 постоянных клиентов Prisma. Целью было узнать, как изменились покупательские привычки людей и как они оценивают свои возможности справиться с нынешней экономической ситуацией. Полученные ответы подтвердили многие наши предположения, основанные на статистике продаж. Так, мы видим, что сейчас в средней потребительской корзине гораздо чаще можно найти товары со скидкой и продукцию наших собственных торговых марок“, – сказал директор по ассортименту и поставкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару.

Почти половина респондентов (49%) отметили, что им приходится очень взвешенно подходить к выбору товаров и искать скидки, а 15% приходится порой отказываться от покупок. Только каждый третий опрошенный (36%) может достаточно часто позволить себе положить в корзину все необходимое. Чаще делать сложный выбор и отказываться от запланированных покупок приходится неэстонцам. Наиболее уязвимую возрастную группу составляют пенсионеры. Что касается регионов, то самая низкая покупательная способность сейчас в Ида-Вирумаа.

Опрос показал, что 56% респондентов стараются приобретать товары со скидкой или, например, с истекающим в день покупки сроком годности. 46% опрошенных выбирают самый дешевый продукт в товарной категории (например, изделия, выпускаемые под собственной торговой маркой). Чаще всего уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности покупают люди в возрасте до 40 лет и люди со средним уровнем дохода.