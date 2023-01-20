Более половины жителей Эстонии вынуждены ежедневно искать скидки, совершая покупки
Проведенное по инициативе Prisma исследование показало, что 64% респондентов вынуждены ежедневно искать скидки и просчитывать, какие товары они могут положить в корзину. 15% из них порой приходится отказываться от необходимых покупок.
„В конце года мы опросили почти 3000 постоянных клиентов Prisma. Целью было узнать, как изменились покупательские привычки людей и как они оценивают свои возможности справиться с нынешней экономической ситуацией. Полученные ответы подтвердили многие наши предположения, основанные на статистике продаж. Так, мы видим, что сейчас в средней потребительской корзине гораздо чаще можно найти товары со скидкой и продукцию наших собственных торговых марок“, – сказал директор по ассортименту и поставкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару.
Почти половина респондентов (49%) отметили, что им приходится очень взвешенно подходить к выбору товаров и искать скидки, а 15% приходится порой отказываться от покупок. Только каждый третий опрошенный (36%) может достаточно часто позволить себе положить в корзину все необходимое. Чаще делать сложный выбор и отказываться от запланированных покупок приходится неэстонцам. Наиболее уязвимую возрастную группу составляют пенсионеры. Что касается регионов, то самая низкая покупательная способность сейчас в Ида-Вирумаа.
Опрос показал, что 56% респондентов стараются приобретать товары со скидкой или, например, с истекающим в день покупки сроком годности. 46% опрошенных выбирают самый дешевый продукт в товарной категории (например, изделия, выпускаемые под собственной торговой маркой). Чаще всего уцененные товары и продукты с истекающим сроком годности покупают люди в возрасте до 40 лет и люди со средним уровнем дохода.
„Эмоциональные покупки совершаются сейчас гораздо реже, поход в магазин заранее планируется. Люди сравнивают цену за килограмм и делают выбор в пользу самого доступного товара. Стратегия Prisma как раз и заключается в том, чтобы предлагать самую выгодную потребительскую корзину и максимально оправдывать ожидания клиентов, – добавил Нийтару. – Мы сознательно формируем свой широкий ассортимент так, чтобы каждый покупатель имел возможность подобрать в разных категориях товары по оптимальной цене. Чтобы помочь клиентам сделать выгодный выбор, мы вводим новый месседж „Неожиданно дешево“ (“Ootamatult odav“). И, разумеется, мы продолжаем отдельно отмечать специальные предложения и самые выгодные товары в каждой товарной группе“.
По словам Нийтару, ответы показывают, что сильнее всего менять свое покупательское поведение приходится людям, которые в прежние времена могли позволить себе больше среднего покупателя. „Теперь уже все, отправляясь за покупками, действуют внимательнее и осторожнее. Это относится и к покупателям с более высоким доходом, 42% которых отметили, что очень скоро им придется изменить свои привычки потребления“, – сказал Нийтару.
В условиях роста цен люди готовы отказаться от еды вне дома, занятий по интересам и товаров для хобби, а также от алкоголя и табака, товаров для дома и электроники. 75% опрошенных готовы отойти от принципов ответственного потребления и перестать покупать, к примеру, более дорогие экологически чистые продукты и изделия с маркировкой справедливой торговли, отдавая предпочтение бюджетным альтернативам. Высокая цена на товары, производимые в Эстонии, заставит 64% респондентов отказаться от их потребления. С меньшей охотой от эстонских товаров откажутся респонденты с высокими доходами.
Всего в исследовании участвовало 2766 покупателей Prisma. Данные были собраны в период с 1 по 13 декабря 2022 года.