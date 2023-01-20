Авария на одной из заправок в Таллинне: бензин смешался с талым снегом. Пострадавшим обещают помочь

В компании Jetoil AS сообщили, что на заправочной станции в Мустамяэ сразу же после получения информации от клиентов о проблемах с системой питания автомобилей была проведена проверка, однако никаких неисправностей выявлено не было.

На следующий день жалобы автовладельцев не прекратились, и было решено приостановить продажу бензина B98 и провести проверку подземного резервуара. Специального оборудования, необходимого для выполнения работ, пришлось ждать еще два дня.

20 января после открытия люка для технического обслуживания резервуара выяснилось, что в пробке смотровой трубы есть трещина, через которую просачивается талая вода. А так как снега в последние дни выпало много, к бензину примешалось довольно много воды.

В настоящее время, как сообщает Jetoil, проблема устраняется: части резервуара, ставшие причиной аварийной ситуации, будут заменены. Вместе с тем на заправочной станции Jetoil ECO в Мустамяэ будет заменен и весь бензин B98.

Всех клиентов, у которых возникли проблемы с автомобилем после заправки, компания Jetoil просит связаться с ней по электронной почте info@jetoil.ee.

Jetoil обещает рассмотреть каждую жалобу индивидуально и связаться с каждым заявителем как можно скорее и приносит искренние извинения своим клиентам.

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