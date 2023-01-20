Финалист прошлого года Медведев потерпел сенсационное поражение и вылетел с Australian Open

Последние два года Медведев доходил до финала Australian Open. В 2021 году он проиграл Новаку Джоковичу, а в 2022 году Рафаэлю Надалю. Для Медведева это худший результат в Австралии за последние пять лет, в 2018-м россиянин проиграл во втором круге.