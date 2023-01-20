Финалист прошлого года Медведев потерпел сенсационное поражение и вылетел с Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев (ATP 8-й), два года назад дошедший до финала Открытого чемпионата Австралии, выбыл из соревнований уже в третьем круге, проиграв американцу Себастьяну Корде (ATP 31-й) 6 : 7. (7), 3:6, 6:7 (4).
Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в четвертый круг Australian Open, на первом в сезоне турнире „Большого шлема“.
В третьем круге 26-летний Медведев, уступил американцу Себастьяну Корде (29 лет) со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7).
В следующем круге Себастьян Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Общий призовой фонд турнира составляет 51 млн. долларов. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул турнир.
Последние два года Медведев доходил до финала Australian Open. В 2021 году он проиграл Новаку Джоковичу, а в 2022 году Рафаэлю Надалю. Для Медведева это худший результат в Австралии за последние пять лет, в 2018-м россиянин проиграл во втором круге.
Таблица Открытого чемпионата Австралии по теннису среди мужчин в одиночном разряде (ausopen.com).