Таллиннский департамент образования ужесточил положение о летнем отдыхе работников детских садов. Что будет с коллективным отпуском?
В нескольких группах социальных сетей, объединяющих родителей, идет обсуждение по поводу того, что столичный департамент образования запретил детским садам планировать коллективный отпуск этим летом, а также отправлять детей в замещающие детские сады. Однако почти все таллиннские семьи уже в январе получили просьбы от детских садов отметить посещаемость детей летом – многие также ссылались на коллективные отпуска и замещающие детские сады. Так что же на самом деле означают новые правила? - выяснял Pere ja Kodu.
„Город Таллинн требует прекращения коллективных отпусков в детских садах в этом году, так как существует большая проблема с поиском мест в замещающих детских садах“, — говорит один из родителей в паблике, насчитывающем почти 15 тысяч участников. „На данный момент детские сады собирают информацию о том, кто будет посещать детский сад летом, но об этом маленьком факте не упоминают. Они пытаются показать городу, что летом никто не ходит и детский сад можно закрыть, как это было раньше. Уточните это момент в вашем детском саду!“, — призывает он других родителей.