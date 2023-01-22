Таллиннский департамент образования ужесточил положение о летнем отдыхе работников детских садов. Что будет с коллективным отпуском?

„Город Таллинн требует прекращения коллективных отпусков в детских садах в этом году, так как существует большая проблема с поиском мест в замещающих детских садах“, — говорит один из родителей в паблике, насчитывающем почти 15 тысяч участников. „На данный момент детские сады собирают информацию о том, кто будет посещать детский сад летом, но об этом маленьком факте не упоминают. Они пытаются показать городу, что летом никто не ходит и детский сад можно закрыть, как это было раньше. Уточните это момент в вашем детском саду!“, — призывает он других родителей.

Мы спросили у родителей, как в этом году организована летняя посещаемость в их детском саду. Оказывается, вариантов столько, сколько в Таллинне детских садов. В некоторых все так же, как и в прошлые годы – родителей уведомили, что детский сад будет закрыт на три-четыре недели, и на этот период будет предоставлено временное место в другом детском саду. Одна мама говорит, что в их детском саду весь июль работает дежурная группа, куда можно водить детей, которые не могут отдыхать весь месяц. В нескольких детских садах по сравнению с предыдущими годами изменилась риторика, но идея осталась прежней – фиксируются недели посещаемости и предварительно указывается, что если детей в определенный период мало, то воспитателям разрешается уйти в коллективный отпуск.