ФОТО | Подозреваемого в убийстве Ирины в Ласнамяэ взяли под стражу на два месяца

Имя подозреваемого в убийстве не названо. В заседании он участвовал по видеосвязи.

Ирина пропала в понедельник вечером после окончания рабочего дня. Об исчезновении женщины ее родственники сообщили в полицию во вторник вечером, и полиция немедленно приступила к расследованию обстоятельств исчезновения Ирины. Сотрудники полиции нашли тело Ирины и ее машину в ту же ночь в Ласнамяэ, недалеко от Нарвского шоссе.

Глава службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес позднее подтвердил, что подозреваемый был арестован после длившегося почти сутки расследования.

„Сразу после того, как стало известно об исчезновении Ирины, мы поняли, что она могла стать жертвой преступления“, - пояснил Варес.

Для задержания подозреваемого сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и собрали всю необходимую информацию. К вечеру среды они собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть подозрения в убийстве 28-летнему местному жителю.

Ирина была владелицей цветочного магазина, находившегося рядом с местным магазином Grossi.