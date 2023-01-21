ФОТО | "Россия будет свободной!": в Таллинне проходит митинг за освобождение Навального и всех политзаключенных



Акция „Свободу Навальному и всем политзаключённым“ направлена против политических репрессий и приурочена к годовщине ареста Алексея Навального, „личного заключённого Путина“. Два года назад, 17 января, политик, чудом выживший после отравления агентами ФСБ, вернулся в Москву и был арестован прямо в аэропорту при прохождении паспортного контроля. Алексей Навальный, осуждённый на девять лет, до сих пор находится в колонии – как и сотни политических заключённых, которых сегодня удерживают в колониях России и Беларуси. С начала войны почти четыреста человек стали фигурантами уголовных дел за антивоенную позицию. Огромное, пока не определённое точно количество людей, оппозиционных режиму, выдавлены из страны и превратились в политэмигрантов. Таким способом Путин старается обезглавить и задавить демократические силы России, способные противостоять войне РФ с Украиной и диктаторскому режиму в стране. По словам организаторов мероприятия, глобальная акция демонстрирует солидарность со всеми, кто пострадал за честную и антивоенную позицию. Запертые в тюремных камерах ещё раз убедятся в том, что они не одиноки, что с ними весь мир, это единство не сможет не увидеть и преступная власть, пока уверенная в своём всесилии. Россияне выходят на улицы городов почти тридцати стран мира, чтобы приблизить закономерный и неминуемый конец путинизма, а значит, конец эпохи войн и репрессий.