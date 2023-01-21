ФОТО | "Россия будет свободной!": в Таллинне проходит митинг за освобождение Навального и всех политзаключенных(59)
В эту субботу российские эмигранты проводят в Таллинне митинг за освобождение Алексея Навального и всех политических заключенных России и Беларуси. Митинг приурочен к всемирной акции „Свободу Навальному и всем политзаключённым“, которая проходит 21-22 января 2023 года. Глобальная акция, организованная антивоенными и демократическими сообществами россиян, охватывает более пятидесяти городов мира.
На митинге у Посольства Российской Федерации в Эстонии собралось около 200 человек. С речью выступил сотрудник штаба Навального Сергей Ширяев. На митинге скандировали: "Россия будет свободной!", "Свободу политзаключенным!“, "Путина - в Гаагу!", "Путин - террорист номер один".
Акция „Свободу Навальному и всем политзаключённым“ направлена против политических репрессий и приурочена к годовщине ареста Алексея Навального, „личного заключённого Путина“. Два года назад, 17 января, политик, чудом выживший после отравления агентами ФСБ, вернулся в Москву и был арестован прямо в аэропорту при прохождении паспортного контроля. Алексей Навальный, осуждённый на девять лет, до сих пор находится в колонии – как и сотни политических заключённых, которых сегодня удерживают в колониях России и Беларуси. С начала войны почти четыреста человек стали фигурантами уголовных дел за антивоенную позицию. Огромное, пока не определённое точно количество людей, оппозиционных режиму, выдавлены из страны и превратились в политэмигрантов. Таким способом Путин старается обезглавить и задавить демократические силы России, способные противостоять войне РФ с Украиной и диктаторскому режиму в стране. По словам организаторов мероприятия, глобальная акция демонстрирует солидарность со всеми, кто пострадал за честную и антивоенную позицию. Запертые в тюремных камерах ещё раз убедятся в том, что они не одиноки, что с ними весь мир, это единство не сможет не увидеть и преступная власть, пока уверенная в своём всесилии. Россияне выходят на улицы городов почти тридцати стран мира, чтобы приблизить закономерный и неминуемый конец путинизма, а значит, конец эпохи войн и репрессий.
Главные требования, которые прозвучали в ходе акции: завершение преступной войны и признание поражения путинского режима; освобождение Алексея Навального и всех политических заключённых. Также россияне обратятся к правительствам демократических стран и международных организаций с требованием большего давления на руководство РФ по ключевым вопросам, таким как экономические санкции, ситуация с правами и свободами в стране, и будут настаивать на скорейшем принятии всего санкционного „Списка шести тысяч“ команды Фонда борьбы с коррупцией, созданного Алексеем Навальным.
Организаторы мероприятия — Russians Against War Estonia и Reforum Space Tallinn. После акции прошел вечер писем политзаключенным.