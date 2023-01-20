ПРОГНОЗ НА ВЫХОДНЫЕ | Зима возвращается, одевайтесь теплее! А вот слепить снеговика вряд ли получится

В субботу будет облачно с прояснениями, временами туман. Ветер переменного направления 1-7 м/с. Температура воздуха в ночь с пятницы на субботу -3..-8, местами до -11, на побережье островов близка к 0° С. Днем нас ожидает пасмурная погода без осадков. До полудня сохранится небольшой туман. С полудня ветер поменяется на северо-восточный и постепенно усилится до 4-10 м/с., вечером в районе Рижского залива его порывы будут достигать15 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

В ночь с субботы на воскресенье погода без осадков. Ветер северо-восточный 4-10, на побережье Рижского залива порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..-8° С. Днем пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-восточный и восточный 3-9 м/с, утром на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха -2..-6°С.

В ночь на понедельник снова пасмурно и без осадков. Ветер дует с востока со скоростью 3-9 м/с, утром ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха -3..-7° С. Днем будет так же пасмурно и без осадков. Ветер слабый, переменный по направлению, вечером юго-западный, 2-8 м/с. Температура воздуха -2..-6°С.

В ночь на вторник облачность чуть усилится, ночью осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4-10 м/с, утром на островах порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах -3..+1° С. Днем многих местах пойдет снег, мокрый снег, а на островах еще и дождь. В западной Эстонии повысится опасность гололеда. Ветер юго-западный и западный, со скоростью 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-3° С