Президент Эстонии отметил деятелей гражданского общества. Смотрите, кто получил награды!

Выдающиеся деятели гражданского общества за прошлый год были отобраны из более чем 800 поданных номинаций и отмечаются в семи категориях: „Волонтер года“, „Посредник волонтерской деятельности“, „Предприятие, продвигающее волонтерство“, „Предприятие года“, „Действие года“, „Человек миссии“ и „Инициатива года“. За последнею категорию присуждается награда в размере 5000 евро от Фонда поддержки гражданского общества.

„2022 год прошел во многом под эгидой помощи Украине и украинцам, свой неоценимый вклад внесли несколько общественных организаций и множество волонтеров. Приятно признать тех, кто сотрудничал в трудное время, вместе наши деяния стали еще более влиятельными“, — сказала Кай Кландорф, руководитель Союза общественных объединений.

„Каждый волонтер, который объединяет людей и меняет к лучшему что-то в нашей жизни, делает общество и Эстонию сильнее. Минувший год показал, насколько важной была и остается волонтерская деятельность – общество моментально и быстро мобилизовалось к оказанию помощи Украине, наши волонтеры и гражданское сообщество были подготовлены лучше, чем государство. Это пример, как добровольные начинания влияют на формирование общественных настроений и создают направление действий для руководства правительства“, — сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Признание деятелей года организовано Союзом общественных объединений в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Фондом поддержки гражданского общества, Сетью региональных центров развития и Канцелярией президента Эстонской Республики.

Имена победителей:

Инициатива года: „Ukraina heaks!“ (“Во благо Украины!“): Украинский культурный центр, Eesti Pagulasabi, Mondo.

Человек миссии: Юри Крейчи (Tartu Paranduskelder).

Действие года: вклад волонтеров центра приема беженцев Нийне, 2: представители Ханнеле Кянд, Элина Пяхклимяги, Стен Светляков и Кейти Вилмс.

Предприятие года: Smartful Growth OÜ.

Предприятие, продвигающее волонтерство: FudLoop OÜ.