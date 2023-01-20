Президент Эстонии отметил деятелей гражданского общества. Смотрите, кто получил награды!
Сегодня, 20 января, были объявлены деятели и волонтеры года гражданского общества. Президент Эстонии Алар Карис вручил награды в Таллинском ботаническом саду.
Выдающиеся деятели гражданского общества за прошлый год были отобраны из более чем 800 поданных номинаций и отмечаются в семи категориях: „Волонтер года“, „Посредник волонтерской деятельности“, „Предприятие, продвигающее волонтерство“, „Предприятие года“, „Действие года“, „Человек миссии“ и „Инициатива года“. За последнею категорию присуждается награда в размере 5000 евро от Фонда поддержки гражданского общества.
„2022 год прошел во многом под эгидой помощи Украине и украинцам, свой неоценимый вклад внесли несколько общественных организаций и множество волонтеров. Приятно признать тех, кто сотрудничал в трудное время, вместе наши деяния стали еще более влиятельными“, — сказала Кай Кландорф, руководитель Союза общественных объединений.
„Каждый волонтер, который объединяет людей и меняет к лучшему что-то в нашей жизни, делает общество и Эстонию сильнее. Минувший год показал, насколько важной была и остается волонтерская деятельность – общество моментально и быстро мобилизовалось к оказанию помощи Украине, наши волонтеры и гражданское сообщество были подготовлены лучше, чем государство. Это пример, как добровольные начинания влияют на формирование общественных настроений и создают направление действий для руководства правительства“, — сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Признание деятелей года организовано Союзом общественных объединений в сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Фондом поддержки гражданского общества, Сетью региональных центров развития и Канцелярией президента Эстонской Республики.
Имена победителей:
Инициатива года: „Ukraina heaks!“ (“Во благо Украины!“): Украинский культурный центр, Eesti Pagulasabi, Mondo.
Человек миссии: Юри Крейчи (Tartu Paranduskelder).
Действие года: вклад волонтеров центра приема беженцев Нийне, 2: представители Ханнеле Кянд, Элина Пяхклимяги, Стен Светляков и Кейти Вилмс.
Предприятие года: Smartful Growth OÜ.
Предприятие, продвигающее волонтерство: FudLoop OÜ.
Волонтеры года: Наталья Логозинська, Кристи Силларт, Расмус Ааслайд, Ханнеле Кянд, Дария Дмитриева, Катрин Сисаск, Кристи Кивисилд, Лийс Сепп, Пеэтер Арро, Тауно Рахну, Ууно Эйбер, Лидия Пост, Аго Коксер, Тоомас Роолайд.
Посредник волонтерской деятельности: - Мерит Лаан (Красный крест, Вильяндимаа), Пилле Ленд (Красный крест, Пярнумаа Pärnumaa), Мерике Пуура ( Эстонский музей под открытым небом).