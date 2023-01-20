Госконтроль: необходимо сократить неравенство и бюрократию при назначении прожиточного пособия
Назначение прожиточного пособия в местных самоуправлениях требует более единообразной практики, поскольку действующая система благоприятствует неравенству и бюрократии, как считает Государственный контроль в своем опубликованном сегодня аудите. Министерство социальных дел должно иметь больше влияния на практику выплаты данного пособия в городах и волостях.
„Практику выплаты прожиточного пособия в различных местных самоуправлениях чрезмерно бросили на самотек», – говорит государственный контролер Янар Хольм. „Следствием этого является то, что люди в разных частях Эстонии, которые живут в одинаковой бедности и чье материальное положение может очень мало отличаться, получают совершенно разные суммы прожиточного пособия“.
Право на получение прожиточного пособия имеют те, у кого после вычета расходов на жилье из дохода остается денежная сумма меньше прожиточного минимума. Хотя прожиточные пособия и являются государственной мерой поддержки, самоуправления вольны решать, в какой степени расходы на жилье нуждающегося лица будут учитываться при определении размера пособия. Самоуправления расходятся во мнениях относительно того, насколько оправданы расходы на жилье, и часто при назначении пособия реальные расходы на жилье не учитываются, а это означает, что пособие, назначенное нуждающемуся человеку, недостаточно для обеспечения выживания.
Расходы на жилье рассчитываются в соответствии с лимитами, установленными самоуправлением, но аудит Госконтроля показал, что зачастую эти лимиты не покрывают фактических расходов. Таким образом, в период с января 2021 года по январь 2022 года каждый третий получатель пособия оказался в ситуации, когда после оплаты фактических расходов на жилье у него на руках оставалась сумма меньше прожиточного минимума. Хотя в случае получателей пособия также имеет место и неразумное потребление, которое не должна поощрять выплата прожиточного пособия, расходы на жилье, фактически превышающие лимиты, как правило указывали на то, что самоуправление не смогло угнаться за ростом расходов на жилье и вовремя отреагировать на рост цен.
Лимиты расходов на жилье в разных самоуправлениях различаются в несколько раз. Это является проблемой в случае тех расходов на жилье, уровень цен на которые не различается в зависимости от региона – как, например, при расходах на электроэнергию и газ. Разница между самым низким и самым высоким лимитом расходов на электроэнергию была 16-кратной.
Госконтроль считает, что если при аналогичном уровне затрат фактические расходы на электроэнергию в одном самоуправлении покрываются, а в другом – нет, то речь идет о необоснованном неравенстве. При реализации государственной меры поддержки такое неравенство должно быть исключено. Эффект от выплаты пособия при одинаковых обстоятельствах должен быть одинаковым и не должен существенно зависеть от места жительства лица, нуждающегося в помощи. Если взять за основу, например, самый высокий применявшийся лимит расходов на электроэнергию, то в остальных самоуправлениях в течение периода, проверяемого в ходе аудита, более высокое пособие могли бы получить около 2050 домохозяйств. В общей сложности было бы получено на 121 000 евро больше пособий, и в среднем увеличение пособия на одно ходатайство составило бы 17%.
Госконтроль обращает внимание на то, что самоуправления обременяют соискателя прожиточного пособия излишней бюрократией. Например, при подаче ходатайства о получении пособия требуется подробное описание доходов и расходов, хотя расчет доходов в основном основан на данных, полученных из государственных баз данных (78% записей о доходах), а в случае расходов самоуправления доверяют счетам-фактурам, прилагаемым к ходатайству. Необходимо прекратить обременять соискателя запросами информации, которая фактически не используется или не используется в запрошенной форме.
Госконтроль рекомендует Министерству социальных дел в будущем играть более активную роль и больше вмешиваться в формирование практики применения прожиточного пособия в самоуправлениях. Характер назначения и выплаты прожиточного пособия как государственной задачи предполагает, что государство помимо формирования правовой базы и финансирования данной задачи также следит за выполнением задачи и вмешивается, если практика, выявленная при выполнении задачи, отклоняется от целей этой задачи.
Госконтроль рекомендует систематически контролировать расходы, превышающие лимиты, и адекватность лимитов, чтобы избежать вышеописанных проблем при расчете расходов на жилье. На основе данных Регистра социальных услуг и пособий (STAR) самоуправлениям можно предлагать больше практической помощи для более быстрого выявления необоснованных различий в лимитах расходов на жилье.
Госконтроль рекомендует Министерству социальных дел разработать единую форму ходатайства о получении прожиточного пособия. Это позволило бы стандартизировать содержание и объем информации, собираемой при обращении за пособием в самоуправления, и не обременять соискателей запросами ненужной информации.
Общая информация
Госконтроль проанализировал, как прожиточное пособие как мера социальной помощи управляется на государственном и местном уровне, чтобы обеспечить разумную процессуальную нагрузку и равномерный эффект помощи самоуправлений, если их сравнивать между собой. Аудит охватывал период с января 2021 года по январь 2022 года и включал все самоуправления. За этот период было удовлетворено около 65 400 ходатайств о прожиточном пособии, при этом около 10 800 домохозяйств получили пособие на общую сумму 17,7 млн евро. Дополнительный обзор данных, сделанный в ходе аудита и охватывающий период до августа 2022 года, показывает, что из-за стремительного роста цен и российско-украинской войны потребность в прожиточном пособии значительно увеличилась. Например, сумма, которая была потрачена на пособия в 2021 году, была выплачена в 2022 году уже в течение первого полугодия.
Прожиточное пособие – это пособие на домохозяйство, при определении которого учитываются доходы и расходы домохозяйства (12 видов) и прожиточный минимум, централизованно установленный в стране. Прожиточный минимум для первого взрослого в семье с июня 2022 года составляет 200 евро. Прожиточный минимум для каждого несовершеннолетнего члена семьи составляет 240 евро в месяц. Прожиточный минимум для второго и каждого последующего совершеннолетнего члена семьи составляет 160 евро в месяц. Подача ходатайства и расчет пособия производится по календарному месяцу.