Госконтроль: необходимо сократить неравенство и бюрократию при назначении прожиточного пособия

„Практику выплаты прожиточного пособия в различных местных самоуправлениях чрезмерно бросили на самотек», – говорит государственный контролер Янар Хольм. „Следствием этого является то, что люди в разных частях Эстонии, которые живут в одинаковой бедности и чье материальное положение может очень мало отличаться, получают совершенно разные суммы прожиточного пособия“.

Право на получение прожиточного пособия имеют те, у кого после вычета расходов на жилье из дохода остается денежная сумма меньше прожиточного минимума. Хотя прожиточные пособия и являются государственной мерой поддержки, самоуправления вольны решать, в какой степени расходы на жилье нуждающегося лица будут учитываться при определении размера пособия. Самоуправления расходятся во мнениях относительно того, насколько оправданы расходы на жилье, и часто при назначении пособия реальные расходы на жилье не учитываются, а это означает, что пособие, назначенное нуждающемуся человеку, недостаточно для обеспечения выживания.

Расходы на жилье рассчитываются в соответствии с лимитами, установленными самоуправлением, но аудит Госконтроля показал, что зачастую эти лимиты не покрывают фактических расходов. Таким образом, в период с января 2021 года по январь 2022 года каждый третий получатель пособия оказался в ситуации, когда после оплаты фактических расходов на жилье у него на руках оставалась сумма меньше прожиточного минимума. Хотя в случае получателей пособия также имеет место и неразумное потребление, которое не должна поощрять выплата прожиточного пособия, расходы на жилье, фактически превышающие лимиты, как правило указывали на то, что самоуправление не смогло угнаться за ростом расходов на жилье и вовремя отреагировать на рост цен.