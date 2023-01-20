На eesti.ee теперь собрана вся важная информация, связанная с рождением ребенка

„Будущим родителям уже при планировании ребенка важно знать, какие услуги предлагает государство и местные самоуправления, какие особенности следует учитывать. Появление ребенка сопряжено со многими возможностями и обязанностями, до сих пор молодым родителям было довольно сложно найти всю необходимую информацию, – сказала вице-канцлер по вопросам инноваций Министерства социальных дел Неле Лаби. – Множество нюансов могут повлиять на жизнь семьи. Так, условия получения пособия по рождению ребенка в разных самоуправлениях отличаются, время от времени меняется и система и размер государственных семейных пособий. Поэтому мы собрали информацию о госуслугах и пособиях в единый „Путеводитель для родителей“. На eesti.ee можно найти информацию, необходимую родителям до достижения их ребенком трехлетнего возраста. Мы хотим, чтобы родители были в курсе всех возможностей поддержки, предлагаемых государством, чтобы каждый человек мог своевременно ими воспользоваться“.

В соответствующем разделе на Eesti.ee создана временная шкала, где отмечены различные события и связанные с ними действия, которые родителю нужно выполнить в определенный момент времени. Здесь же собраны отдельные статьи на самые важные темы. В статьях можно найти ссылки на соответствующие услуги и законодательство. Путеводитель для родителей доступен бесплатно в среде eesti.ee на русском, эстонском и английском языках.

„Это очень важный ИТ-проект, с точки зрения создания максимально логичного и ориентированного на пользователя способа передачи информации обо всем спектр электронных государственных услуг. Сотрудничество нескольких учреждений позволило объединить отдельные услуги в одно инфорешение. В этом проекте у каждого была своя роль: TEHIK разработал информационную услугу и объединил ее с компонентами Департамента государственных информационных систем“, – отметил Маргус Арм, директор Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK).