На eesti.ee теперь собрана вся важная информация, связанная с рождением ребенка
Новая информационная услуга позволяет будущим и настоящим родителям узнать все, что связано с государственными услугами и пособиями, трудовыми отношениями и другими вопросами.
„Будущим родителям уже при планировании ребенка важно знать, какие услуги предлагает государство и местные самоуправления, какие особенности следует учитывать. Появление ребенка сопряжено со многими возможностями и обязанностями, до сих пор молодым родителям было довольно сложно найти всю необходимую информацию, – сказала вице-канцлер по вопросам инноваций Министерства социальных дел Неле Лаби. – Множество нюансов могут повлиять на жизнь семьи. Так, условия получения пособия по рождению ребенка в разных самоуправлениях отличаются, время от времени меняется и система и размер государственных семейных пособий. Поэтому мы собрали информацию о госуслугах и пособиях в единый „Путеводитель для родителей“. На eesti.ee можно найти информацию, необходимую родителям до достижения их ребенком трехлетнего возраста. Мы хотим, чтобы родители были в курсе всех возможностей поддержки, предлагаемых государством, чтобы каждый человек мог своевременно ими воспользоваться“.
В соответствующем разделе на Eesti.ee создана временная шкала, где отмечены различные события и связанные с ними действия, которые родителю нужно выполнить в определенный момент времени. Здесь же собраны отдельные статьи на самые важные темы. В статьях можно найти ссылки на соответствующие услуги и законодательство. Путеводитель для родителей доступен бесплатно в среде eesti.ee на русском, эстонском и английском языках.
„Это очень важный ИТ-проект, с точки зрения создания максимально логичного и ориентированного на пользователя способа передачи информации обо всем спектр электронных государственных услуг. Сотрудничество нескольких учреждений позволило объединить отдельные услуги в одно инфорешение. В этом проекте у каждого была своя роль: TEHIK разработал информационную услугу и объединил ее с компонентами Департамента государственных информационных систем“, – отметил Маргус Арм, директор Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK).
На государственном портале eesti.ee доступны как информационная услуга о рождении ребенка, так и все услуги, связанные с разными жизненными событиями. „В декабре 2022 года были завершены работы над первыми двумя услугами. Мы планируем добавить на государственный портал еще как минимум восемь подобных разделов, в которых люди смогут легко получить важную информацию“, – сказал заместитель генерального директора Департамента государственной инфосистемы (RIA) Йоонас Хейтер.
Информационная услуга, связанная с рождением ребенка, является частью государственного проекта. Целью проекта является создание единой среды, в которой человек, столкнувшись с тем или иным событием в своей жизни, сможет максимально удобно и просто получить информацию и воспользоваться соответствующими госуслугами.
Инфоуслуга разработана в результате сотрудничества Министерства социальных дел, Министерства экономики и коммуникаций, Центра инфосистем здоровья и благополучия и Департамента государственной инфосистемы.
Финансирование услуг, связанных с жизненными событиями, производится из Европейского фонда восстановления и устойчивости (RRF).
С путеводителем для родителей на русском языке можно ознакомиться здесь: https://www.eesti.ee/ru/sema/pozdenie-rebenka