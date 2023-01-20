Новости Эстонии
20.01.2023, 11:41

ФОТО | Следовавшие из России в Эстонию вагоны с надписью „Русский мир“ пришлось срочно перекрашивать на границе

 
Üle värvitud vagun
Üle värvitud vagun
ФОТО: Politsei

Вчера вечером на железнодорожный погранпункт Койдула из России прибыл товарный поезд, перевозивший мазут. На четырех цистернах состава „красовалась“ надпись „Русский мир“. В таком виде поезд пограничники в Эстонию не пустили.

Бригада поезда ничего по данному факту сказать не смогла. Они утверждали, что просто выполняют свою работу и ничего не знают о надписи на цистернах.

Пограничники недвусмысленно дали бригаде понять, что недостаточно временно заклеить надпись черной пленкой, наклейкой или чем-то еще, а необходимо замазать текст краской, чтобы его больше никогда не было видно. Если такой вариант не подходит, то составу придется вернуться в Россиию.

„Через мгновение у бригады поезда в руках оказалась банка с синей краской, и символ агрессора без лишних слов был удален“, — сообщила в социальных сетях Лыунаская префектура..

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии