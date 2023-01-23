23.01.2023, 07:44
Государство заперло в четырех стенах женщину, которая хочет сама справляться с проблемами(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
До операции Маргит хотела продолжать работать, надеясь на то, что ей компенсируют затраты на инвалидную коляску. Однако компенсацию женщина не получила, так если человек трудоспособного возраста временно не способен передвигаться, то проблему он должен решать за собственный счет, пишет газета Eesti Päevaleht.
Как долго человек должен иметь проблемы со здоровьем, чтобы Касса по безработице, оценив его трудоспособность, признала ее как отсутствующую? Можно ли считать человека, который по дому передвигается, ползая на коленях и с трудом забираясь на стул, трудоспособным? И может ли рассчитывать такой человек на помощь государства, если у него нет средств на покупку инвалидной коляски?