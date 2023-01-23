Новости Эстонии
23.01.2023, 07:44

Государство заперло в четырех стенах женщину, которая хочет сама справляться с проблемами

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Выходя из дома, Маргит берет с собой походный стул. Примерно через каждые двести шагов она вынуждена садиться, чтобы передохнуть. Передвигаться дальше она может только после того, как боль в ногах утихнет.
Выходя из дома, Маргит берет с собой походный стул. Примерно через каждые двести шагов она вынуждена садиться, чтобы передохнуть. Передвигаться дальше она может только после того, как боль в ногах утихнет.
ФОТО: PRIIT SIMSON | Delfi Meedia

До операции Маргит хотела продолжать работать, надеясь на то, что ей компенсируют затраты на инвалидную коляску. Однако компенсацию женщина не получила, так если человек трудоспособного возраста временно не способен передвигаться, то проблему он должен решать за собственный счет, пишет газета Eesti Päevaleht.

Как долго человек должен иметь проблемы со здоровьем, чтобы Касса по безработице, оценив его трудоспособность, признала ее как отсутствующую? Можно ли считать человека, который по дому передвигается, ползая на коленях и с трудом забираясь на стул, трудоспособным? И может ли рассчитывать такой человек на помощь государства, если у него нет средств на покупку инвалидной коляски?

Маргит (имя изменено – ред.) – женщин средних лет, еще не справившая 50-летие. До июля прошлого года она много трудилась, причем работа у нее была стоячая. Маргит вела активный образ жизни – ходила в походы, ездила на велосипеде, занималась спортом. Теперь же, выходя из дома, Маргит берет с собой походный стул. Примерно через каждые двести шагов она вынуждена садиться, чтобы передохнуть. Вновь передвигаться он может только после того, как боль в ногах отступает. Сейчас она на больничном, но на следующее неделе лист нетрудоспособности, рассчитанный на 182 дня, будет закрыт.

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