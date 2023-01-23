Государство заперло в четырех стенах женщину, которая хочет сама справляться с проблемами

Как долго человек должен иметь проблемы со здоровьем, чтобы Касса по безработице, оценив его трудоспособность, признала ее как отсутствующую? Можно ли считать человека, который по дому передвигается, ползая на коленях и с трудом забираясь на стул, трудоспособным? И может ли рассчитывать такой человек на помощь государства, если у него нет средств на покупку инвалидной коляски?

Маргит (имя изменено – ред.) – женщин средних лет, еще не справившая 50-летие. До июля прошлого года она много трудилась, причем работа у нее была стоячая. Маргит вела активный образ жизни – ходила в походы, ездила на велосипеде, занималась спортом. Теперь же, выходя из дома, Маргит берет с собой походный стул. Примерно через каждые двести шагов она вынуждена садиться, чтобы передохнуть. Вновь передвигаться он может только после того, как боль в ногах отступает. Сейчас она на больничном, но на следующее неделе лист нетрудоспособности, рассчитанный на 182 дня, будет закрыт.