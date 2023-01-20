В Харьюмаа тысячи людей остаются без электричества. Устранение неполадок может затянуться до вечера субботы

Ночью Elektrilevi восстановила электроснабжение 3000 клиентам, но на устранение всех неисправностей может потребоваться время до вечера субботы.

Самые масштабные неполадки по-прежнему наблюдаются в Харьюмаа, Рапламаа и Пярнумаа. Здесь без электричества остаются 4500 потребителей. „Сегодня утром к устранению неисправностей приступили почти 60 бригад. Работы будут вестись по две смены круглосуточно, покуда все неисправности не будут устранены“, — сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм и добавил, что по прогнозам все неполадки будут ликвидированы к вечеру субботы. Если прогнозы изменятся, об этом сразу же оповестят общественность.

На карте Elektrilevi видно, что без света остаются несколько тысяч человек. Вчера удалось восстановить потребление у 21 300 клиентов.

19 января сильный снегопад поломал много деревьев и веток, что привело к масштабным перебоям в подаче электроэнергии по всей материковой части Эстонии. Специальные бригады работали над восстановлением электроснабжения со вчерашнего утра. Когда снегопад закончился, с юга начались облеты дронами, что ускорило картографирование нарушений.

Волостная управа Козе сообщила, что в этом январе уже два раза из-за перебоев с электричеством пришлось закрыть детский сад и школу Козе-Ууэмыйза и один раз детский сад Хабая. По данным Delfi, был закрыт также детский сад и гимназия в Кийли. Читатели сообщили, что из-за отключения электричества закрылись гимназия Паламузе, основная школа Тори, школа и детский сад в Эйдапере.

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