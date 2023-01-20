Эстонская скелетонистка заняла третье место на этапе Кубка Европы

22-летняя Зунте преодолела первый заезд за 53.16 и второй за 52.75, что в сумме составило 1:45.90 (+1.07). Такой результат принес эстонской скелетонистке третье-четвертое место, которое она разделила с итальянкой Алессией Криппа (1:45.90).

Зунте уже добилась хороших результатов, представляя Эстонию - шестое место в Кубке Европы и седьмое и восьмое места в Континентальном кубке. Сейчас она набирает очки, чтобы вернуться в серию Кубка мира, потому что после смены страны, которую она представляет, она не может использовать заработанные ранее очки для Латвии.