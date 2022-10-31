31.10.2022, 12:33
Исторический момент: надежда Латвии будет выступать за Эстонию
ФОТО: | EPA
Латвийская скелетонистка Дарта Эстере Зунте (21 год) решила перейти в сборную Эстонии. Представительнице Латвии, которой в ноябре исполнится 22 года, еще нужно получить лицензию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), и тогда она сможет выступать за Эстонию.
Скелетонистка Зунте родилась в латвийском городе Валка, но у нее есть и эстонские корни. В этом году латышка решила подать заявление на получение эстонского гражданства и получила его, чтобы в будущем выступать под эстонским флагом. В августе 21-летняя спортсменка связалась с Эстонским олимпийским комитетом.