Другие виды
31.10.2022, 12:33

Исторический момент: надежда Латвии будет выступать за Эстонию

 
Дарта Эстере Зунте
Дарта Эстере Зунте
ФОТО: GIAN EHRENZELLER | EPA

Латвийская скелетонистка Дарта Эстере Зунте (21 год) решила перейти в сборную Эстонии. Представительнице Латвии, которой в ноябре исполнится 22 года, еще нужно получить лицензию Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), и тогда она сможет выступать за Эстонию.

Скелетонистка Зунте родилась в латвийском городе Валка, но у нее есть и эстонские корни. В этом году латышка решила подать заявление на получение эстонского гражданства и получила его, чтобы в будущем выступать под эстонским флагом. В августе 21-летняя спортсменка связалась с Эстонским олимпийским комитетом.

„Она все еще ждет лицензию от международной федерации, и тогда она сможет начать соревноваться“, — объяснил Delfi спортивный директор ЭОК Мартти Раю. „Она связалась с нами в августе, когда еще находилась в процессе подачи заявления на получение эстонского гражданства. Потом дела пошли в гору“.

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