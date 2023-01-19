В Эстонии участятся полеты военных вертолетов(3)
До конца февраля в небе Эстонии будет наблюдаться повышенная активность транспортных вертолетов Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании CH-47 Chinook, сообщает Генеральный штаб Сил обороны.
Часть тренировок будет проходить на малых высотах, но не ниже 30 метров. При этом пилоты чаще всего будут держаться поодаль от густонаселенных районов. Тем не менее, иногда вертолеты можно будет увидеть в том числе над городами и другими населенными пунктами.
Полеты затронут все уголки страны. Они необходимы для тренировки военнослужащих Сил обороны и размещенных в Эстонии союзников.
Вертолеты прибыли к нам с авиабазы Королевских ВВС Одинхем – это часть вклада Великобритании в обеспечение безопасности Эстонии . Страны подписали договор о сотрудничестве в прошлом ноябре, он действует до конца февраля этого года.