Таллинн увеличивает пособие для частных детских садов и размер компенсации услуги по присмотру за детьми
Таллиннская городская управа на вчерашнем заседании утвердила постановления, согласно которым с 1 января пособие на частные детские сады увеличивается с 200 до 264 евро. Максимальный размер компенсации расходов на услугу по присмотру за детьми также вырастет с 200 до 264 евро на ребенка в месяц. Пособие на частный детский сад выплачивается детским садам, а компенсация услуги по присмотру за детьми – родителям.
Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, частные детские сады играют важную роль в обогащении образовательного ландшафта и предоставлении семьям дополнительных возможностей.
„Мы обсудили с представителями частных детских садов их положение в условиях нынешней высокой инфляции и решили увеличить размер субсидии с 200 до 264 евро на ребенка в месяц. На эти цели в городском бюджете предусмотрено чуть более 1,9 млн евро, что позволит приблизительно 745 детям получать дошкольное образование в частных детских садах, - сказал Белобровцев. – Безусловно, рост цен затрагивает и семьи, пользующиеся услугами центров по присмотру за детьми. Для компенсации этих расходов предусмотрено до 264 евро на ребенка в месяц – на это в бюджете заложено почти 2,25 млн евро“.
Город поддерживает частные детские сады по тому же принципу, что и муниципальные, таким же образом определена ставка компенсации услуг по присмотру за детьми. В текущем году расчетная стоимость места в детском саду составляет 3168 евро в год, или 264 евро в месяц.
Частные детские сады имеют право на получение пособия, если их посещают зарегистрированные в Таллинне дети, внесенные в список частного детского сада в городской инфосистеме образования, и находящиеся в очереди на место не более чем в трех муниципальных детских садах. Цель субсидии - покрыть расходы на оплату труда учителей, работающих в частном детском саду на основании государственной учебной программы, а также стоимость учебных материалов.
По словам вице-мэра, с 2020 года город компенсирует расходы на питание детей, посещающих частные детские сады.
„Субсидия выплачивается на основании той же предельной ставки, что и в случае муниципальных детских садов - с 1 января ее размер составляет 2,7 евро в день в ясельных группах и 3 евро в день в группах детского сада. Расходы на питание будут покрываться за те дни, когда ребенок посещал детский сад, и за которые рассчитана плата за питание“, - пояснил Белобровцев.
Компенсация услуг по присмотру за детьми направлена на поддержку родителей в момент, когда срок выплаты родительского пособия истек, но ребенок еще не ходит в детский сад. Право на компенсацию возникает, если зарегистрированным местом жительства родителя или опекуна, а также ребенка является Таллинн (исключение – попечительские семьи) и получающий услугу ребенок не числится в муниципальном или частном детском саду. Компенсация выплачивается в 100% объеме (264 евро), если стоимость услуги превышает компенсацию более чем в полтора раза. Если уплаченная за услугу сумма не превышает 1,5 ставки компенсации, то выплачивается 50% компенсации.
Постановления Таллиннской городской управы от 18 января „Размер пособия для частных дошкольных детских учреждений в 2023 году“ и изменение постановления Таллиннской городской управы № 2 от 20 января 2021 года „Ставка компенсации расходов на услугу по присмотру за детьми“ вступили в силу задним числом с 1 января. С постановлениями можно ознакомиться в городской инфосистеме правовых актов Teele.