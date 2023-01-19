Таллинн увеличивает пособие для частных детских садов и размер компенсации услуги по присмотру за детьми

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, частные детские сады играют важную роль в обогащении образовательного ландшафта и предоставлении семьям дополнительных возможностей.

„Мы обсудили с представителями частных детских садов их положение в условиях нынешней высокой инфляции и решили увеличить размер субсидии с 200 до 264 евро на ребенка в месяц. На эти цели в городском бюджете предусмотрено чуть более 1,9 млн евро, что позволит приблизительно 745 детям получать дошкольное образование в частных детских садах, - сказал Белобровцев. – Безусловно, рост цен затрагивает и семьи, пользующиеся услугами центров по присмотру за детьми. Для компенсации этих расходов предусмотрено до 264 евро на ребенка в месяц – на это в бюджете заложено почти 2,25 млн евро“.

Город поддерживает частные детские сады по тому же принципу, что и муниципальные, таким же образом определена ставка компенсации услуг по присмотру за детьми. В текущем году расчетная стоимость места в детском саду составляет 3168 евро в год, или 264 евро в месяц.

Частные детские сады имеют право на получение пособия, если их посещают зарегистрированные в Таллинне дети, внесенные в список частного детского сада в городской инфосистеме образования, и находящиеся в очереди на место не более чем в трех муниципальных детских садах. Цель субсидии - покрыть расходы на оплату труда учителей, работающих в частном детском саду на основании государственной учебной программы, а также стоимость учебных материалов.

По словам вице-мэра, с 2020 года город компенсирует расходы на питание детей, посещающих частные детские сады.

„Субсидия выплачивается на основании той же предельной ставки, что и в случае муниципальных детских садов - с 1 января ее размер составляет 2,7 евро в день в ясельных группах и 3 евро в день в группах детского сада. Расходы на питание будут покрываться за те дни, когда ребенок посещал детский сад, и за которые рассчитана плата за питание“, - пояснил Белобровцев.