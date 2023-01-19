19.01.2023, 18:26
Около 16 000 домохозяйств по всей Эстонии по-прежнему остаются без электричества
ФОТО: | Delfi Meedia
Около 16 000 домохозяйств по всей Эстонии по-прежнему остаются без электричества. Elektrilevi уже удалось восстановить соединение десяткам тысяч клиентов.
Elektrilevi сообщает, что на работы по восстановлению электричество направлены большие силы в регионах, где электричество влияет на подачу воды. Все же подача электричества уже восстановилась у 20 000 домохозяйств.
Волостная управа Козе сообщила, что в этом январе уже два раза из-за перебоев с электричеством пришлось закрыть детский сад и школу Козе-Ууэмыйза и один раз детский сад Хабая. Как известно Delfi, закрыты также детский сад и гимназия в Кийли. Читатели сообщили, что из-за отключения электричества закрылись гимназия Паламузе, основная школа Тори, школа и детский сад в Эйдапере.