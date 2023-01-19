Решение об отделении Elektrilevi от Eesti Energia отложено до следующего правительства
Представляющие Партию реформ премьер-министр Кая Каллас и министр финансов Аннели Аккерманн сообщили, что нынешнее правительство не будет принимать решение об отделении оператора распределительной электросети Elektrilevi от государственной энергетической компании Eesti Energia, сообщает rus.err.ee.
„Предыдущее правительство приняло решение, согласно которому оно сочло необходимым отделить Elektrilevi от Eesti Energia, но теперь мы выслушали анализ, что у нас было также согласовано в коалиционном договоре. Там различные варианты, как это сделать, и принимать решение о том, какой из этих вариантов является наиболее разумным способом, будет уже следующее правительство“, - сказала Каллас в четверг на правительственной пресс-конференции.
Аннели Аккерманн добавила, что подготовкой выделения Elektrilevi в независимую компанию должен заниматься концерн Eesti Energia.
„Если у меня как у министра финансов будет юридическая возможность дать новому главе Eesti Energia, который начнет работу 1 апреля, указание подготовить следующему правительству этот пакет, то я это сделаю“, - сказала Аккерманн.
Представляющий в правящей коалиции Isamaa министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что у нынешнего правительства нет такой юридической возможности.