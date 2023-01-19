Решение об отделении Elektrilevi от Eesti Energia отложено до следующего правительства

„Предыдущее правительство приняло решение, согласно которому оно сочло необходимым отделить Elektrilevi от Eesti Energia, но теперь мы выслушали анализ, что у нас было также согласовано в коалиционном договоре. Там различные варианты, как это сделать, и принимать решение о том, какой из этих вариантов является наиболее разумным способом, будет уже следующее правительство“, - сказала Каллас в четверг на правительственной пресс-конференции.