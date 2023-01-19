Цены на топливо могут скоро вырасти. Все зависит от ситуации в Китае

„Когда китайские потребители начинают тратить деньги, то поднимается и цена на нефть“, - пояснил руководителя отдела ценообразования моторного топлива Circle K Индрек Сассь. Он добавил, что прогноз ОПЕК насчет спроса на нефть в 2023 году остался практически на прошлогоднем уровне - прогноз на 2023 год составляет 101,8 миллионов баррелей в день, а в 2022 году спрос был 99,5 миллионов баррелей в день.

По его словам, ключевым фактором повышения цены является оптимизм в отношении быстрого восстановление экономики Китая после строгих коронаограничений. Экономический рост Китая составил в прошлом году 3%, что превысило прогнозы. Некоторые аналитики считают, что после полной отмены коронаограничений в Азии цены нефти может вырасти даже до 140 долларов за баррель.

На цену топлива влияет также неизвестность в отношении того, что станет с эстонским дизельным рынком после вступления в силу анти-российских санкций на топливо.

Понизить цены может неуверенность во влиянии китайских коронаограничений - принесет ли празднование Китайского нового года новые вспышки заражения в стране? Цены понижает также охлаждение глобальной экономики, опасение экономического спада и рост глобальных нефтяных запасов.