Юферева-Скуратовски о переходе на эстоноязычное обучение: принятие закона автоматически не решит ряд проблем

Юферева-Скуратовски напомнила, что Министерство образования до сих пор не представило плана, откуда через несколько лет мы возьмем порядка 7000 учителей. „Не буду в очередной раз приводить различные цифры – об этом уже много сказано. Напомню лишь, что к 2030 году у нас не будет хватать 7000 учителей. Эту проблему необходимо решать в срочном порядке. Однако, похоже, в министерстве надеются, что теперь, с принятием закона, она решится автоматически“, - сказала Юферева-Скуратовски.

„К вопросу образования нельзя подходить исключительно с политической позиции и руководствуясь лишь лозунгами. Мы должны заниматься содержательной работой и исходить из рекомендаций педагогов и ученых. С их стороны было много критики в адрес законопроекта о переходе. Однако, к сожалению, депутаты, поддержавшие законопроект, не сочли необходимым вникнуть в суть вопроса“, - сказала Юферева-Скуратовски.

Юферева-Скуратовски подчеркнула, что нельзя закрывать глаза, пытаться игнорировать существующие проблемы, прикрываясь лозунгами и задекларированными на бумаге планами. „Наша задача – понимать реальную ситуацию, проблемы родителей, учителей и опорных специалистов. Обеспечение образования не должно становиться просто формальностью“ - пояснила она.

Юферева-Скуратовски напомнила, что фракция центристов в парламенте - единственная, которая голосовала против законопроекта о переходе. „Мы всегда говорили о том, что владеть эстонским нужно. Основной упор должен быть сделан на повышение объема обучения эстонскому языку, развитие программ языкового обучения и погружения. К сожалению, принятый закон о переходе этого не обеспечивает, в то же время он ставит под удар качество образования“, - сказала она.