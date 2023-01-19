19.01.2023, 15:23
Знакомая погибшей Ирины: её мог убить отвергнутый ухажер - она была красавицей, с выразительной внешностью и прекрасной фигурой
ФОТО: Facebook
История убийства женщины, тело которой нашли на пустыре в Ласнамяэ, потрясла весь Таллинн. Сейчас многие строят догадки, почему так трагично оборвалась жизнь Ирины - всегда доброжелательной и готовой помочь. RusDelfi удалось поговорить с теми, кто знал умершую лично.
„Психов сейчас полно - его отвергли, а он отомстил…“
Тамара была знакома с Ириной много лет. „Мы познакомились сто лет назад в компании, — рассказывает женщина. — Я не могу сказать, что хорошо ее знала, мы не были подружками, встречались время от времени как-то случайно, но всегда болтали о чем-то нейтральном“.
Последний раз с Ириной Тамара виделась перед коронавирусом, в ресторане. „Она меня увидела и подошла. Болтать особо не получилось: она со своей компанией была, я со своей. Но очень дружелюбная встреча была все равно“.