Знакомая погибшей Ирины: её мог убить отвергнутый ухажер - она была красавицей, с выразительной внешностью и прекрасной фигурой

„Психов сейчас полно - его отвергли, а он отомстил…“

Тамара была знакома с Ириной много лет. „Мы познакомились сто лет назад в компании, — рассказывает женщина. — Я не могу сказать, что хорошо ее знала, мы не были подружками, встречались время от времени как-то случайно, но всегда болтали о чем-то нейтральном“.

Последний раз с Ириной Тамара виделась перед коронавирусом, в ресторане. „Она меня увидела и подошла. Болтать особо не получилось: она со своей компанией была, я со своей. Но очень дружелюбная встреча была все равно“.

Тамара вспоминает, что от Ирины всегда какой-то свет шел, бездна обаяния и дружелюбия.